El novelista que surgió de Twitter

Estaba bicheando por Twitter, sin rumbo fijo, cuando una llamativa armadura roja le señaló el norte. «Nada más verla visualice la imagen de un ángel con esa armadura volando sobre cuevas de hielo», relata Pedro Ankersmit que, por entonces, contaba con 14 años. Ahora tiene 16 y está sentado en la redacción de SUR con esa misma historia de criaturas celestiales en pie de guerra que ya se ha convertido en libro, ‘Génesis de la Rebelión’, su precoz debut literario. Su cara barbilampiña y la timidez adolescente se disipan cuando comienza a hablar de su novela, una historia juvenil que le da una vuelta a los personajes bíblicos. «Quería unos villanos que fueran superiores y que vieran a los humanos como unos insectos... y esos son los ángeles», relata el joven escritor que, tras varias negativas de editoriales, recibió el sí entusiasta de Ediciones Atlantis que le proponía publicar su relato. Y no solo eso. Este alumno de 4º de ESO del Instituto Mayorazgo prueba este fin de semana lo que es ser una estrella literaria ya que hoy firma ejemplares en la Feria del Libro de Málaga y, mañana, en la de Madrid. «Esperaba que a alguien le gustara, pero esto...», confiesa sin ocultar cierto rubor cuando escucha eso de sentirse una «estrella».

Génesis de la rebelión Autor:Autor: Pedro Ankersmit. Novela fantástica. Editorial: Atlantis. 133 páginas. España. 2017. Precio: 14 euros. Firma:El joven escritor firma hoy libros en la caseta de Cómic Stores (19 h).

Entre exámenes de lengua, matemáticas y ciencias, este estudiante y aventajado escritor ha ido perfilando ‘Génesis de la Rebelión’, que va para saga literaria juvenil con ese enfrentamiento entre humanos y ángeles (caídos) que dominan el mundo. Un relato de ciencia ficción que apunta a nuevas entregas y en el que ha tenido mucho que ver su madre, la también narradora Eugenia Carrión (‘Diario de una mujer cansada’), que llevó a su hijo con solo 12 años a los cursos de escritura del Taller Paréntesis.

«Le gustaba escribir, así que lo apunté y siempre esperaba que llegara los viernes para ir a clase porque le encantaba», relata la progenitora, que también es profesora de Religión y Filosofía, dos disciplinas que están muy presentes en el debut literario de su hijo. Aunque no es su único libro. «Tengo varios empezados», señala el novel escritor que tiene claro el rumbo de su historia: «En esta novela, el principio y el final lo tenía todo pensado y a partir de ahí fue apareciendo todo el camino».

De la excelente construcción del relato también habla precisamente el informe que hizo el editor de Atlantis, J. D. Álvarez, que felicitaba a Ankersmit al proponer una «narración envolvente y colorista que sitúa con rapidez y eficacia al lector en este mundo fantástico». Una novela que la editorial ve «discípula» de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o Ray Bradbury, aunque Ankersmit confiesa que sus lecturas tienen que ver con libros más contemporáneos, como las sagas ‘Harry Potter’, ‘Los juegos del Hambre’ o ‘El señor de los anillos’. «Me inspira la personalidad de J. K. Rowling y su lucha por conseguir su sueño literario», reconoce el joven autor, que añade que las escenas de acción tienen influencia de la novela distópica ‘El corredor del laberinto’.

Aunque las referencias no son solo escritas. También de la televisión ha reelaborado este adolescente algunos préstamos, especialmente de la serie anime ‘Evangelion’, que mezclaba el mundo futuro con mitos bíblicos. «Me encanta mi libro. Lo escribí porque es el que me gustaría leer como lector», dice con desparpajo este joven, que no tirará por la rama de letras, sino que quiere estudiar ingeniería. Aunque seguirá mirando el Twitter, por si acaso.