Del comandante oscarizado al rey cuestionado

JACQUES COUSTEAU (11-6-1910/25-6-1997)

El 11 de junio de 1910 nacía Jacques-Yves Cousteau, pequeño girondés cuya futura carta náutica lo destinaría a convertirse en el más célebre de los divulgadores del mundo submarino. Antes de hacer de la defensa del ambiente marino su modus vivendi en calidad de explorador oceanográfico, Cousteau barloventeó como oficial de la Marina Francesa y como tal participó en las operaciones aliadas de septiembre de 1939 a junio de 1940, y nueve años más tarde, ya con el grado de capitán de corbeta, fundó las Campañas Oceanográficas, gracias a cuyos mecenas logró comprar el buque de investigación Calypso, momento a partir del cual ya fue un no parar de surcos oceánicos y de longitudes geográficas: que si publico un libro de experiencias subacuáticas; que si se estrena un documental galardonado con la Palma de Oro del Festival de Cannes; que si se exporta otro documental oscarizado; que si coinvento un regulador para el buceo autónomo basado en mis propias inmersiones; que si, ancla va, aparejo viene, descubro los restos del Britannic, transatlántico gemelo del Titanic que, requisado durante la Primera Guerra Mundial, fue usado como barco hospital hasta su explosión; que si me engalanan por la proa con la Legión de Honor francesa y por la popa con la presidencial medalla americana de la Libertad... Claro que, tras la muerte de Cousteau, las zonas de sombras que habían permanecido tan sumergidas como la escafandra del capitán al que llamaban comandante, comenzaron a aflorar o más bien a ser afloradas: un hermano antisemita por aquí; una cierta tendencia colaboracionista por allí; un puñado de negros literarios por allá; una concatenación de acusaciones de sensacionalismo científico a babor; a estribor una póstuma división de sus dos familias y sus dos equipos disputándose el legado jurídico y mediático y los restos del Calypso, que había colisionado en Singapur con una barcaza. En cuanto al comandante, orbita nominativa y eternamente en el cinturón principal del asteroide 6542, a medio camino entre Marte y Júpiter. C´est bon.

JORGE I (23-1-1698/11-6-1727)

Ciento ochenta o tres años antes del nacimiento girondino de Cousteau, moría en Hannover Jorge I, Elector de Hannover y rey de Gran Bretaña y de Irlanda. A Jorge se le rebeló, un año después de su coronación en Westminster, un grupo de jacobitas denominados ‘los quince’ aunque eran algunos más de la quincena, a quienes no les gustaba el acento germánico del nuevo rey y pretendían subir al trono a Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, que hablaba un inglés al parecer puro como la niebla londinense y estaba además respaldado por los escoceses, a quienes los puristas británicos también afeaban el acento si bien les molestaba un poco menos que el deje de Hannover del soberano intruso, y por varios miembros tories que, sin entrar en cuestiones lingüísticas, preferían un Estuardo a un Hannover, y cada uno en su casa y el dios protestante en la de todos. Tras sofocar la rebelión, Jorge mandó ejecutar a los insurrectos de facto, a los sospechosos más o menos habituales y a algún despistado que andaba en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, además de aprovechar para rapiñar posesiones escocesas a destajo y apartar a los tories a favor de los whigs, a quienes al parecer no molestaban sus erres germánicamente escupidas. Apenas recuperado de la insurrección de ‘los quince’, a Jorge se le sublevaron ‘los diecinueve’, que eran los mismos de antes, no los ectoplasmas nuevamente uniformados sino una nueva remesa jacobita a la que se habían sumado los españoles, y cuyo jefe en la sombra se instaló en el escocés castillo de Eilean Donan, que los guardias reales destruyeron por completo, dejando unas ruinas preciosas junto al mar, unos soldados escoceses refugiados en las montañas y los españoles tomando las de Villadiego por si las moscas hanoverianas. Hiya.