El antídoto contra la ansiedad en el trabajo

Es un hombre que se confiesa «feliz». Y sus conferencias lo transmiten. Son divertidas, cercanas, provocativas, útiles y hasta polémicas. Porque el psicólogo Rafael Santandreu, que acaba de publicar ‘Ser feliz en Alaska’, está convencido de lo que cuenta, aunque también escucha los que opinan lo contrario o los que incluso amplían su discurso. Que de todo hay. Ayer fue un ejemplo en la concurridísima charla que ofreció en el Aula de SUR, con el apoyo de la Obra Social la Caixa, y que dejó pequeño el aforo del CAC Málaga. «En nuestro país nos enfadamos mucho cuando alguien dice algo muy diferente a lo que pensamos y no tiene mucho sentido», comenzó el especialista y cabeza visible de la psicología cognitiva que «trata cualquier neura que tengamos». Para su conferencia de ayer eligió lo que técnicamente se denomina ansiedad de rendimiento y que define los nervios o el desasosiego que se produce ante una tarea. Un mal asociado habitualmente al trabajo, aunque también a exámenes o, incluso, responsabilidades en nuestras vidas.

Un cuadro de estrés muy habitual en nuestra sociedad y ante el que Santandreu ofreció su antídoto. Tres reglas de oro para reducir o eliminar la ansiedad de rendimiento. La primera de ellas –a la que le dedicó la mayor parte de su discurso– fue la revisión del concepto de eficacia, una idea que «tenemos endiosada». «Si os paráis a pensar, la eficacia es importante para producir más y consumir más... nos lo han metido en la cabeza», explicó el experto que, parafraseando aquella frase de Aznar, apostilló «España va demasiado bien».

Entonces, Santandreu constató que vivimos en un mundo de abundancia, «aunque no nos damos cuenta y queremos producir más». Y puso como ejemplo las tribus del Amazonas, que trabajan una hora al día. «Cazan lo que necesitan y listo. Por eso no conocen la ansiedad y el estrés», explicó el psicólogo, que abogó por desterrar la idea de la eficacia como primer paso contra el mal de rendimiento. «Además, el que quiere ser muy eficaz, al final se colapsa», añadió.

Inteligencia sobrevalorada

El segundo concepto a revisar fue la inteligencia que «está sobrevalorada». «En realidad, por mucho que uno intente estudiar no sirve para nada porque todos los seres humanos somos unos grandes burros... y lo creo fervientemente», indicó Rafael Santandreu que insistió que no valía la pena «dárselas de inteligente porque todos somos unos ignorantes. «Yo voy diciendo tonterías en las conferencias, pero menos mal que hay otros burros que me escuchan y lo pasamos bien», dijo el psicólogo, al que alguien del público le replicó: «Los eficaces y los inteligentes no opinamos lo mismo». «Mira, eso me ha gustado», le dijo Santandreu.

El especialista discrepa de los mitos de la eficacia y la inteligencia en una concurrida charla para la que el CAC Málaga se quedó pequeño

El tercer punto es que nadie es más que nadie. «Y cuando te lo metes en la cabeza te relajas un montón», aseguró el autor de ‘Ser feliz en Alaska’ y ‘Las gafas de la felicidad’. «Todos somos iguales, todos somos indios del Amazonas. ¡Ya basta de dárnosla de que somos otra cosa!», abogó el psicólogo que se puso como ejemplo: «Me considero muy burro y superfeliz».

Y para iniciarse en esta línea de pensamiento recomendó que comenzáramos a pensar que «todos los trabajos son una tontería» y que todo se puede resumir en una regla básica: «El amor es lo único que vale la pena en la vida».