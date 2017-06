Antonio Resines: «Si me pillan el cáncer un mes más tarde me voy para el otro barrio»

Anda anunciando por las ondas unas pastillas fantásticas contra el olvido. Aunque confiesa que no le ha hecho falta ni una píldora para escribir sus memorias. “Quería contar lo que no se ve en las películas”, confiesa Antonio Resines (Torrelavega, Cantabria, 1954), que se sienta a la mesa de un céntrico hotel malagueño para hablar de una autobiografía que no oculta en su título que estamos ante un hombre con sentido del humor: 'Pa' habernos matao. Memorias de un calvo' (Aguilar). Una cerveza y unas patatas sirven para alimentar la conversación con el protagonista de 'La niña de tus ojos' y 'Amanece que no es poco', que revela en el libro que ha superado un cáncer colorrectal. “Si me lo pillan un mes más tarde me voy para el otro barrio”, afirma con su cachaza a la vez que señala el zumo de malta y sostiene muy serio: “Ya estoy perfectamente y por eso estoy aquí empujando una cerveza tranquilamente”.

El tumor vino además acompañado de una angina de pecho que retrasó su operación y lo tuvo un tiempo en vilo. “Me podría haber callado y no contarlo pero si alguien va a hacerse una prueba por esto, me doy por satisfecho”, afirma Antonio Resines que insiste en que la “prevención es fundamental. Las mujeres están acostumbradas y se las hacen, pero los tíos somos subnormales”. El actor dejó de fumar hace cuatro años por el corazón, un problema que también han tenido Antonio Banderas y José Coronado últimamente. “A Antonio y a José les he dicho que dejen el tabaco porque eso es un aviso”, admite un concienciado Resines, que precisamente tras superar estos dos episodios se convirtió en presidente de la Academia de Cine. Cargo en el que duró apenas un año.

Venía de una situación de salud delicada y la presidencia no fue precisamente fácil. “Veía que no podía hacer una serie de cosas y me fui”, explica el actor, que dejó sin rematar la fundación de la Academia o la memoria audiovisual de las diferentes profesiones del cine.

Una tapa de salchichón de Málaga viene a aliñar la conversación, a la que todavía asiste el cuenco de patatas. El actor admite que ha “mamao” el cine y la televisión y que no se considera actor de teatro, porque en el escenario “estás en pelotas”. Y bromea con el subtítulo de sus memorias. “Ser calvo y triunfar como actor tiene mérito”, admite este cómico, que consiguió su único Goya por su inolvidable papel dramático en 'La buena estrella'. “Ese premio fue la forma que tuvo la profesión de decirme que no era malo del todo”, afirma con ironía el protagonista de la serie 'Los Serrano'.

En sus memorias, Resines también se mete en política. “Quiero dejar claro que los nacionalismos me parecen muy peligrosos”, afirma el intérprete, que asegura que el Gobierno catalán debería seguir los pasos del Plan Ibarretxe e ir al parlamento español a proponer la independencia. Por contra, el referéndum unilateral “nos pone entre la espada y la pared y eso no es dialogar”, sostiene el actor que piensa que, aunque se convoque, la consulta “no se va a celebrar”.

El boicot a su última película a las órdenes de Fernando Trueba, 'La reina de España', también sale en la conversación. Una campaña que atribuye a la “extrema derecha o una derecha poco civilizada, pero funcionó porque fue muy poca gente a verla, unas 165.000 personas”, se lamenta el actor que admite que, desde la gala de los Goya del 'No a la Guerra', el cine español se ha “identificado con el otro sector ideológico”. Pero tira de memoria y recuerda a Borau con las manos blancas contra ETA en una de las ceremonias. Y asegura que “aunque nos vean como un ente, en el cine español no todos somos iguales”.

El centenar de títulos que acumula en su filmografía ha sido la excusa para echar la vista atrás y publicar esta autobiografía en la ha tenido la colaboración de su pareja, Ana Pérez-Lorente, y en la que incluye fotos de su archivo personal. Entre ellas no faltan con su amigo Fernando Trueba desde que ambos debutaron en 'Ópera prima' hasta que las lapidaciones y tortazos que sufría su personaje en 'La reina de España'. Una última pregunta. “Claro, porque ya me he acabado las patatas”, dice el actor que espera el disparo. ¿Lo de ser director no se lo plantea? “No me veo capaz”. ¿Y con Trueba como protagonista para vengarse de las perrerías que le ha hecho? “Con ese, ni de coña”.