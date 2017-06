Whisky y tapas por James Joyce

El nombre viene de su protagonista, Leopold Bloom. Ese que vive una odisea por las calles de Dublín el 16 de junio de 1904 en la inmortal novela de James Joyce ‘Ulises’. Para conmemorar este obra cumbre de la literatura se creó el ‘Bloomsday’ que cada año acude puntual a las puertas del verano para celebrar el revolucionario relato que se publicó en 1922. Dos reconocidos ‘ulisianos’ y escritores, Juan Francisco Ferré y Luis Sanz, habían comentado repetidamente las ganas de celebrar esta jornada en Málaga y han decidido no esperar más. Así, han convocado para el próximo viernes 16 el primer ‘Bloomsday’ malacitano que tendrá como escenario el Bar Don Carlos de La Malagueta. Allí han quedado para brindar... y algo más.

La Malagueta: El bar Don Carlos acoge la celebración en la capital del ‘Bloomsday’ con la degustación gratuita de whisky, cerveza y tapas, lecturas de ‘Ulises’ y una ‘performance’ a cargo de Luis Sanz y Juan Francisco Ferré. A las 20 horas. Fuengirola: El artista dublinés afincado en la Costa del Sol Robert Cummiskey organiza desde hace varios años lecturas al amanecer –8 de la mañana– en la playa de La Cepa de la localidad.

«Aunque parecía durante un tiempo que los dublineses eran los únicos dueños del ‘Ulises’, la verdad es que la obra es un fenómeno cosmopolita e internacional que traspasa fronteras y cosecha fanáticos seguidores en todo el mundo más allá de la lengua en la que está escrita», admite Juan Francisco Ferré, que se ha leído dos veces del tirón la novela y otra, a cachos. Incluso habla de las diferentes traducciones al español. Comenzando por la primera versión argentina de 1945 a cargo de José Salas Subirats, que supo encontrarle el «ritmo» cuando en nuestro país estaba prohibida; continuando por la primera lectura española de José María Valverde en 1976 y sus «grandes logros», y terminando por la de 1999 bajo la supervisión de María Luisa Venegas y Francisco García Tortosa, su preferida por su «exactitud» a la hora de traducir el original.

No hay duda que para Ferré el ‘Ulises’ no tiene secretos e incluso ha pergeñado una ‘performance’ junto a Luis Sanz para celebrar el ‘Bloomsday’ en el Bar Don Carlos. Una fiesta en la que todos se lo pasarán bien. Porque es una convocatoria para «fanáticos», pero no solo para ellos. «También para los que no se han atrevido a leer el libro y los que han tropezado y no lo han terminado», asegura el ganador del Premio Herralde de Novela por ‘Karnaval’, que aboga por «desmitificar» la obra de Joyce y por ello extiende la invitación a «todos aquellos que se quieran acercar sin complejos a obras canónigas como ésta».

También en Fuengirola

Y para perderle el miedo nada mejor que convertir el ‘Bloomsday’ en una fiesta literaria, pero también gastronómica en la que disfrutar de un maridaje entre el sabor de la novela y el de Málaga con whisky y cerveza irlandesa cruzada con tapas. Sin olvidar, por supuesto, la casquería que tanto gusta al señor Leopold Bloom y que estará presente con las imprescindibles raciones de riñones de cordero a la parrilla. Y todo gratis. «El mérito es de Luis Sanz que es un emprendedor nato y ha sacado el dinero de la chistera... bueno de patrocinadores», confiesa Ferré.

Junto a esta primera celebración en la capital, en Fuengirola se celebra desde hace unos años el ‘Bloomsday’ de la mano del pintor y poeta dublinés Robert Cummiskey, otro activista ‘ulisiano’ que convoca a aficionados en la playa para leer párrafos de la novela de Joyce. La cita es tempranera, el viernes 16 a las ocho de la mañana, en la arena de La Cepa. Lo que da tiempo amanecer con Joyce bajo el sol irlandés de Fuengirola y terminar la jornada en ese irish bar de La Malagueta, donde Juan Francisco Ferré y Luis Sanz harán de maestros de ceremonia de una novela capaz de unir literatura y vida.