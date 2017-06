Nadie puja por Invader

Estaba llamada a ser una de las protagonistas de la tarde. De hecho, partía con el segundo precio estimado más alto de todo el lote (entre 110.000 y 160.000 euros); sin embargo, el mosaico 'Big Blue Runner' de Invader no ha encontrado comprador en la subasta que Sotheby's está celebrando esta tarde en París.

La puja venía precedida por la polémica protagonizada estos días por el autor galo, que durante las últimas dos semanas de mayo colocó 29 de sus mosaicos en Málaga. Dos de ellos han aparecido en sendos edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC): el Palacio de Salinas y el Palacio Episcopal. El Obispado de Málaga, propietario del Episcopal, ha pedido la retirada de esta pieza a través de un requerimiento enviado al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía y esta última ha abierto una investigación sobre las 29 piezas del autor repartidas en distintos puntos de la ciudad. De forma paralela, la Policía Local ha emitido un informe donde considera que las intervenciones de Invader pueden constituir un delito de daños, al tiempo que ha vinculadoestas acciones con los directivos del CAC Málaga, que tiene programada para después del verano una exposición del autor francés.

'Big Blue Runner' procede de la Galería Le Feuvre de París y muestra en azul sobre fondo negro a uno de los personajes de los videojuegos de los años 70 y 80 que protagonizan la obra de Invader. Tiene una dimensiones de 120 x 150 centímetros y está realizado en 2009, según los datos aportados por la central de Sotheby's en París. El llamado 'arte urbano' no ha salido demasiado bien parado de la cita de esta tarde en la capital francesa, ya que apenas unos minutos antes del comienzo de la puja, la pieza 'Love rat' del grafitero Bansky, que partía con un precio estimado de entre 60.000 y 80.000 euros, era retirada de la subasta.

La filial parisina de Sotheby's no ha querido facilitar el precio de salida de la pieza de Invader que no ha encontrado comprador. La página web de la compañía permitía, previo registro, seguir la subasta de manera 'on line', pero cada puja ofrecía los resultados a partir del primer precio ofrecido por un comprador. Al no encontrar a nadie interesado, esa información no ha aparecido en la narración digital de la subasta.

Después de casi tres horas, Sotheby's ha cerrado la puja con una caja global de 5,34 millones de euros reunidos por la venta de 145 obras. La pieza más cara que ha cambiado de manos ha sido 'Composition abstraite' de Serge Poliakoff, vendida por 211.500 euros. Le han seguido la pieza de bronce bañada en oro de Niki de Saint-Phalle bautizada como 'Thoeris' y colocada por 199.500 euros y la escultura 'Femme' de César, adjudicada por la misma cantidad que la anterior.