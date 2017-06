Rocío Molina: «Me van entendiendo, incluso el más reacio ya se para a ver qué hago»

Hablar con Rocío Molina desde un aeropuerto empieza a ser una costumbre. «Es mi espacio», reconoce ella con resignación al otro lado de la línea telefónica, mientras se escucha cómo recoge los bártulos tras cruzar un control de seguridad. Han pasado diez horas desde que se alzara como la triunfadora de la noche de las artes escénicas: logró tres de los cuatro Max a los que aspiraba por ‘Caída del cielo’, el mismo palmarés que la producción que partía como favorita, ‘Oskara’. Ha dormido poco, llega 40 minutos tarde al aeropuerto y tiene la cabeza en otra parte, pero la recompensa está cerca. «El mayor premio es coger ahora un avión e irme a Canadá donde me esperan mis técnicos y mis músicos. Estoy deseando salir a atacar y darlo todo», confirma la ‘danzaora’ veleña, Premio Nacional de Danza 2010.

Los tres Max suponen una «celebración del trabajo ya hecho», «un empujoncito», la ocasión de que «de pronto alguien abra los ojos y te mire». Y significa, además, que su lenguaje poco o nada convencional llega. «Me van entendiendo. Y me gusta que quien no me entiende o quien es más reacio, ya se para a ver. Me gusta provocar que alguien se detenga aunque sea para decir que no le gusta. Si es así lo respeto, está bien, pero al menos que lo vea», argumenta.

Mañana y el jueves actuará en Montreal con ‘Caída del cielo’, el montaje que le ha valido el reconocimiento a mejor coreografía, mejor intérprete de danza y mejor iluminación. Es, admite, el más arriesgado de su carrera. Su obra «más provocadora y consciente de ello, de forma descarada», puntualiza. Porque ahonda en la entrañas de su baile y de ella misma: «Esta obra es el viaje o descenso o tránsito de una mujer desde un cuerpo en equilibrio a un cuerpo que celebra ser mujer», define Carlos Marquerie, responsable de la dramaturgia y quien la noche del lunes recogía el premio a la mejor iluminación.

Como explica la bailaora a este periódico, en ‘Caída del cielo’ ha «sobrepasado» físicamente esos límites que ella siempre busca en sus obras. Enfrenta movimientos flamencos con otros difíciles de clasificar e incluso políticamente incorrectos. Baila de pie y también tumbada sobre el suelo. Taconea, mueve los brazos, salta y se contorsiona. Un lenguaje propio adquirido a base de ponerse a prueba en el laboratorio que para ella han sido los ‘Impulsos’, acciones espontáneas por todo el mundo en las que simplemente se abandonaba al ritmo: «Es bonito entender por dónde te lleva una obra. El baile me enseña a saber qué tengo que hacer. Y me sana».

En libertad

En la gala lo reconoció frente al micrófono del Palau de las Arts de Valencia y ahora lo reitera: mucho de lo que es tiene que ver con la educación recibida en casa. «Mis padres me han enseñado a no tener miedo. No tuve una enseñanza de flamenco ni de tradición, no lo he necesitado porque me enseñaron a ser persona, a tener humildad y a ser libre para elegir, experimentar, probar. Esa es la mejor escuela», declara.

Con tres premios Max a su trabajo que suma al ya ganado en 2015 por la coreografía de ‘Bosque Ardora’, Rocío Molina insiste en que nada de esto «debe cambiar al artista»: «Lo que tienes que hacer es seguir con tus zapatos, en el estudio, coger la maleta y trabajar». No quiere llamar la atención ni destacar: «Solo necesito poder bailar y dar una experiencia a las personas».

Y si es en casa, genial. El pasado octubre «rompía una barrera»: actuar por primera vez en el Teatro Cervantes de su ciudad. ¿Algo más en Málaga próximamente? «No, pero a ver si vamos cayendo ya por allí. Que no se alargue demasiado la espera porque una le coge el gusto», responde. Mientras tanto, su escenario seguirá siendo el mundo. De aquí a finales de año le esperan en Madrid, Milán, Aubagne, Sttutgart, Berlín, Londres, París...