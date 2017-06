Ángel Ruiz: «Soy un desconocido para la masa, pero hoy la maleta pesa más»

Él ha entregado el Max a Carmen Machi, Alberto San Juan, Blanca Portillo, Carlos Hipólito... «Nunca se me había pasado por la cabeza estar ahí yo recibiéndolo», admite Ángel Ruiz. Pero ese momento llegó la noche del lunes gracias a la potente interpretación de su paisano en ‘Miguel de Molina al desnudo’.

Ángel Ruiz es carne de teatro –su aparición en televisión se limita de momento al papel de Lorca en ‘El Ministerio del Tiempo’– y por ende «desconocido para la masa» que tiene como principal referencia la pequeña pantalla, pero hoy «la maleta pesa mucho más». Ahora lleva a cuestas la preciada manzana del Max al mejor actor.

Nacido en Pamplona en 1970, hacia donde emigraron sus padres de Cañete la Real y Guaro, Ángel Ruiz regresó a Málaga con ocho años. Vecino del centro, hizo sus primeros pinitos en las artes escénicas en el colegio y después en el instituto Gaona. En la ciudad se rodeó de gentes del teatro, como Miguel Guardiola, Diego Guzmán, Ángel Baena, Óscar Romero... hasta que con 19 años hizo la maleta rumbo a Madrid para probar suerte.

El papel de su carrera

Desde entonces no se ha bajado de las tablas. ‘Miguel de Molina al desnudo’ (con un texto que él también firma) le ha brindado el papel de su carrera. No solo por la fuerza del personaje en sí, sino por todo lo que significa: «Es un vehículo para contar el maltrato y el olvido que sigue habiendo sobre una parte de la España que él representaba. Muchos tuvieron que emigrar, a otros les hicieron la vida imposible, les obligaron a vivir en la miseria o fueron asesinados. Esta es mi manera de reclamar justicia de una vez por todas, porque en ese aspecto en este país no se ha hecho justicia».

El premio se suma al reconocimiento ya recibido de la Unión de Actores y al del Teatro Musical que le concedieron el mismo lunes en Madrid coincidiendo con la gala de los Max en el Palau de les Arts de Valencia. «Me hice un Emma Suárez en toda regla», bromea el actor.

Ahora espera que esto sirva para que quienes «aún no han visto la obra por algún recelo o prejuicio, vayan al teatro». «Se van a sorprender», apostilla. Y que sea un acicate para que los encargados de la cartelera de los teatros «se atrevan a programarla». Eso es lo prioritario para él, pero hay un ‘efecto secundario’. «De repente hay medios para los que existes y eso está muy bien. Es una manera de decir ‘estoy aquí’. Alimenta el ego, que también es necesario», admite. Claro y sincero.