Rocío Molina y Ángel Ruiz ponen acento malagueño a los premios Max

Rocío Molina prefería que hablara su cuerpo en vez de sus palabras, es su forma natural de expresión y «lo haría mejor», dijo. Pero esta vez no podía dejarse llevar por el movimiento, al menos no de entrada. Anoche le tocaba, entre emocionada y nerviosa, acercarse al micrófono como ganadora del Max a mejor intérprete femenina de danza por ‘Caída del cielo’. Casi al final de la gala volvería a verse en la misma situación, como triunfadora esta vez por la mejor coreografía, y entonces ya no se pudo resistir: se quitó los tacones, se subió a un taburete y se marcó unos pasos de su baile imposible. Estaba de "subidón", como poco antes había reconocido Ángel Ruiz, feliz de ver en sus manos un galardón que tantas veces ha tocado como mensajero. Ahora era suyo por su papel en ‘Miguel de Molina al desnudo’. Ambos malagueños mordieron anoche la manzana de los Max en la vigésima edición de unos galardones que se celebró en el Palau de les Arts de Valencia.

Rocío Molina conquistó la manzana –por la que también competía su paisana Luz Arcas– por su espectáculo más provocador y arriesgado. Pero, como resaltó en su discurso, sus padres le «enseñaron a no tener miedo en esta vida». La ‘danzaora’ dedicó el galardón a todo su equipo. «Somos pocos pero nos apañamos bien, somos todoterrenos», explicó la artista, Premio Nacional de Danza. Entre ellos, Carles Marquerie: «Gracias porque me has hecho aceptar lo que soy y te has encargado de hacerlo bonito», le dijo.

Fue una dedicatoria de ida y vuelta porque los Max reconocieron también el trabajo de Marquerie en la iluminación de ‘Caída del cielo’ y él (responsable además de la dramaturgia de la obra) se acordó sobre el atril de la compañía de Rocío Molina al completo. Como dijo, «la luz no es nada si no hay alguien que la refleja». Marquerie se llevó el galardón frente a dos de los pesos pesados de esta edición: ‘Hamlet’ y ‘Oskara’.

Rocío Molina revalida así un premio que ya consiguió en 2015, en aquella ocasión por la coreografía de ‘Bosque Ardora’. ‘Caída del cielo’, espectáculo con el que continúa de gira por el mundo (mañana, de hecho, estará en Canadá), se gestó justo ese año 2015 en coproducción con el Theatre National de Chaillot de París. «Esta obra es un viaje, un tránsito, un descenso. Desde un cuerpo en equilibrio a un cuerpo que celebra ser mujer, inmerso en el sentido trágico de la fiesta», se lee en la presentación del montaje. Aquí, siempre en ese filo entre la intuición y la técnica, la malagueña ahonda en las raíces del flamenco al tiempo que las enfrenta con total libertad, sin límites ni prejuicios.

‘Caída del cielo’ nace de mezclar el trabajo de ‘laboratorio’ en el estudio con las sensaciones de las exposiciones públicas que ha llevado por singulares escenarios de medio mundo con sus ‘Impulsos’. Uno de ellos, en el Pompidou de Málaga. Esas experiencias enriquecen su lenguaje con movimientos espontáneos, atrevidos y únicos que después traduce para la escena.

Ángel Ruiz, con el galardón. / Manuel Bruque/Efe

Ángel Ruiz subió poco después al escenario para recoger el galardón al mejor actor protagonista por dar vida al coplero malagueño Miguel de Molina. Nacido en Pamplona, pero criado y formado en Málaga (estudió en la ESAD), Ruiz defendió que el teatro debe «conmover y emocionar» y eso es lo que perseguía con esta obra. Un espectáculo que, dijo, va más allá de la figura de Miguel de Molina para ser un «homenaje a todos los que sufrieron la opresión, la persecución y el olvido». «Esperemos que la ley de Memoria Histórica se lleve a cabo», concluyó.

Luz Arcas se quedó sin el reconocimiento por ‘Kaspar Hauser. El huérfano de Europa’ que pondría la guinda a una gran temporada y Ángel Calvente tampoco pudo conseguir el ‘tres de tres’. Tras los dos Max de los anteriores espectáculos infantiles (‘El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’ y ‘La vida de un piojo llamado Matías’), El Espejo Negro no logró la manzana por la conmovedora obra ‘Óscar, el niño dormido’. Pero aunque suene a tópico, no deja de ser cierto: la mera nominación ya es un premio.