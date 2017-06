Segunda oportunidad

Hace un año y medio sentí curiosidad por encontrar la primera imagen que mi memoria fuese capaz de recordar y a partir de ella ir avanzando hasta llegar al presente. El juego consistía en revisar detalladamente la infancia, la juventud, la madurez... La palabra madurez siempre me ha sonado rara, igual que la edad adulta. No pretendo escribir mis memorias, nada más lejos, simplemente quiero recordar cuáles fueron los instantes y las decisiones que marcaron el futuro.

Este curioso objetivo me está absorbiendo la mayor parte del tiempo. Paso el día tomando notas con la sensación de estar en una rueda de reconocimiento. Sin embargo, no busco culpables. No pretendo ajustar cuentas pendientes con las personas que, sin querer, decidieron mi porvenir, solo quiero adivinar qué hubiera sido de nosotros si en lugar de tomar una decisión hubiésemos elegido otra distinta. Sin duda, las relaciones amorosas son las que ofrecen más juego.

Desde que estoy enfrascado en este asunto, he descubierto que las obsesiones actuales comenzaron a fraguarse en la niñez, lo mismo que las grandes aficiones. No olvido lo feliz que fui aprendiendo a leer y comprendiendo el significado de las palabras que pronunciaba en voz alta. Mi abuela escuchaba sentada en el sofá; la veía sonreír, asentir con la cabeza y suspirar aliviada como una niña cuando yo terminaba de leer el cuento. Lo que más me gustaba era el cine y me sigue fascinando. También me atraía el fútbol y desde entonces no he cambiado de equipo. Estoy hablando de antes de cumplir los nueve años. Los años no siempre nos hacen mayores por dentro, hay válvulas de escape que nos permiten librarnos de las tensiones.

Hoy he viajado por el túnel del tiempo perdido hasta llegar a los cuarenta. ¿Qué hice, qué no hice, qué no hubiera tenido que dejar de hacer? A este paso será a finales de diciembre cuando el pasado y el presente coincidan en la edad. Entonces celebraré la fiesta del reencuentro a la que asistirán todos mis fantasmas. Desde que estoy inmerso en este viaje de sensaciones he tenido encuentros fantásticos. De pronto, me cruzo por la calle con personas que han sido fundamentales en mi vida y que no veía desde hacía una eternidad. Al abrazarnos, pasan imágenes por mi cabeza, recreo todo lo que pudo haber sucedido y, por fin, cumplo los deseos pendientes. Otro día pienso en alguien y en ese preciso instante recibo una llamada suya por teléfono. También leo correos electrónicos que me reconcilian con el universo virtual. La vida vuelve a pasar por delante para ofrecerme una segunda oportunidad.