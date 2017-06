El malagueño Salva Reina protagonizará 'Sabuesos', la nueva comedia policiaca de TVE

Viendo las películas y las series en las que Salva Reina ha intervenido desde que en 2014 se estrenó en gran pantalla con un papel secundario en ‘La isla mínima’ y es para decir «guau». Aunque esta exclamación parece la indicada para su último proyecto, ‘Sabuesos’, la nueva apuesta de ficción de TVE que mezcla género policíaco, fantástico y comedia con la historia de una singular pareja de detectives formada por un perro que habla y un investigador... que también habla. Según ha podido confirmar SUR, este último personaje está reservado para Salva Reina, que consigue así su primer gran papel protagonista en la pequeña pantalla.

Su caracterización como el enfermero malagueño Jozé de la comedia ‘Allí abajo’ (Antena 3) no ha pasado desapercibida y, tras un par de películas corales, el actor malagueño da el salto definitivo el encabezar el reparto de ‘Sabuesos’, que se comenzará a rodar este verano en Madrid. Salva Reina encarnará a un aficionado a casos policiales complicados que recoge a un perro malherido. El can resulta ser una cobaya con el que han experimentado de forma ilegal en un laboratorio, lo que le ha provocado una mutación que lo faculta para hablar. No obstante, el chucho también ha desarrollado algo de inteligencia y, para evitar problemas, solo dice esta boca es mía cuando está a solas con su compañero. Al resto del mundo, le ladra.

En la imagen superior, de surfero, que es el papel de Salva Reina en ‘Señor, dame paciencia’, que se estrena el próximo 16 de junio. Junto a estas líneas, con la Biznaga del Festival de Málaga y con sus compañeros de la serie ‘Allí abajo’, que ha disparado la popularidad del actor malagueño. / SUR

Esta producción para toda la familia es toda una novedad en la programación de la televisión españolas y recuerda a otros títulos, como la serie austríaca ‘Rex: Un policía diferente’ (emitida en Antena 3), o películas, como ‘Socios y sabuesos’ (1989), con Tom Hanks, y ‘Superagente K9’ (1989), con James Belushi. Unos canes muy inteligentes, aunque ninguno hablaba como el que le ha tocado a Salva Reina.

La propia compañía responsable de ‘Allí abajo’, Plano a Plano, es la que ha decido confiar el protagonismo de ‘Sabuesos’ al actor malagueño, que se convierte así en uno de los rostros mimados de esta productora, que también tiene en TVE otro serial de temática policial, ‘Servir y proteger’. Por el momento, lo único que se sabe de la nueva serie es la presencia de Reina, cuyos compañeros de reparto –incluso el can– están todavía por confirmar.

‘Sabuesos’ tendrá ocupado a Salva Reina varios meses y el malagueño tendrá que compatibilizar su rodaje con la filmación de ‘Allí abajo’, para la que Antena 3 ya ha confirmado una cuarta temporada tras los rentables datos de audiencia que sigue ofreciendo esta comedia en la línea de ‘Ocho apellidos vascos’. Este papel protagonista llega además en un momento dulce para el actor malagueño, que también participó el año pasado en uno de los grandes taquillazos del cine español, ‘Villaviciosa de al lado’, mientras que en estos momentos ha tenido la oportunidad de cambiar la comedia por el ‘thriller’ con su participación en la serie ‘La zona’ (Movistar+), que dirigen los hermanos Sánchez Cabezudo y que se rueda en Asturias.

El intérprete estrena en dos semanasla comedia ‘Señor, dame paciencia’

Además, en apenas dos semanas se estrena ‘Señor, dame paciencia’, una comedia del fuengiroleño Álvaro Díaz Lorenzo, en la que Salva Reina comparte el reparto con Jordi Sánchez, Rossy de Palma, Megan Montaner, Andrés Velencoso, Eduardo Casanova y Paco Tous. El malagueño, que atesora una Biznaga el mejor actor secundario por ‘321 días en Michigan’, encarna a un surfero antisistema, «un revolucionario en redes sociales, aunque en realidad es un caradura ya que sus ideales políticos son más bien de postal», comentó a SUR en el pasado Festival de Málaga, donde presentó esta cinta «familiar y para disfrutar». Un perfil al que también se dirige la serie ‘Sabuesos’, que confirma a Salva Reina como uno de los actores del momento. ¡Guau!