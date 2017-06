De la Torre dice la gestión privada del CAC Málaga "ha funcionado bien" y "trataremos de mejorarlo más"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este viernes que la gestión privada del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) "es un sistema que ha funcionado bien y trataremos de mejorarlo más aún", ya que al contrato de adjudicación le queda menos de un año para que finalice. Asimismo, ha dejado claro que eso es "perfectamente compatible con la máxima transparencia".

Al respecto, ha añadido que cuando nació el CAC, en 2003, estuvo "en pocos años en vanguardia en España", además de que "hicimos unas comparaciones del costo del de Málaga" con el de Sevilla, el de Valencia o Barcelona "y es muy favorable, esa relación en aquellos tiempos de presupuestos menos ajustados, a Málaga; conseguimos con bastante menos recursos más resultados, luego ha funcionado bien ese sistema".

"Lo que tenemos, de cara al nuevo pliego, es tratar de mejorarlo, más aún desde el punto de vista de lo que para la ciudad se reciba y ver de qué forma podemos aquilatar, y la competencia lo dirá también, que el costo pueda, inclusive, ser algo menor", ha explicado, reiterando, por tanto que, la gestión privada en este espacio ha demostrado "desde el inicio ser mucho mejor que el sistema público".

En este sentido, ha aclarado que no quiere decir que en todos los temas culturales la gestión privada tenga que ser mejor; sino que "en este caso concreto en materia de arte contemporáneo las experiencias que hay en España, comparando Málaga con los demás, salimos ganadores".

"Es un sistema que ha funcionado bien y trataremos de mejorarlo más aún y eso es perfectamente compatible con la máxima transparencia", ha concluido De la Torre.

Invader

Por otro lado, cuestionado sobre si las intervenciones de Invader en Málaga podrían algunas ser delito, De la Torre ha asegurado que "no entro en el tema, no soy la persona que tiene que decir si hay o no delitos".

"Nosotros al no ser administración competente, no nos ha sido transferido por la Autonomía estas cuestiones, sobre la decisión, en esta materia, estaremos a lo que la Administración Autonómica decida y colaboraremos en la que haya que colaborar".

Precisamente, el Obispado de Málaga, ante la instalación de un mosaico del artista Invader en la fachada del Palacio Episcopal, catalogado como BIC, ha realizado un requerimiento formal ante el Ayuntamiento de la capital y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la retirada de la obra.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que los artistas que van a exponer en el CAC suelen venir a la ciudad para conocerla antes para ver, entre otros, las dimensiones de salas y la distribución, por lo que, según De la Torre, "en esa visita, es muy posible que el artista pensara que Málaga podía tener las características, quizá vio el entorno del CAC, con todo el contenido del arte urbano que existe, y entendiera que la ciudad podía ser interesante para hacer este tipo de instalaciones y manifestación artística".

"Hasta ahí es lo que yo pienso, por lo que no tengo razones para pensar más allá de lo que acabo de decir, como una iniciativa que normalmente este artista ha hecho cuando ha ido a otras ciudades", ha sostenido.