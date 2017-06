De la máquina liviana a la maquinaria sanguinaria: El globo aerostático y Reinhard Heydrich

Tal día como hoy nacía el primer globo aerostático, no por generación espontánea de los fluidos de Arquímedes sino por el tesón de los hermanos Montgolfier, y moría Reinhard Heydrich, según muchos historiadores la figura más oscura de la ya de por sí oscurísima élite nazi.

Globo aerostático: 4-6-1783

El cuatro de junio de 1783 nacía el primer globo aerostático, no por generación espontánea de los fluidos de Arquídemes, naturalmente, sino por el tesón de los hermanos Montgolfier que, tras haber comprendido que el aire caliente es más liviano que el frío, decidieron crear una máquina susceptible de volar con ese principio, y allá que se pusieron a forrar de papel bolsas esféricas de lino y seda para medir sus estabilidades a las corrientes de aire francesas. Tras un vuelo inicial de la primera montgolfiera sobre un mercado local, Joseph y Étienne Montgolfier engancharon al globo una cesta en la que introdujeron una oveja, un pato y un gallo. Parece el comienzo de un chiste pero no lo es, surcando así los tres viajeros los cielos de Versalles, y si bien la oveja y el pato balaron y graznaron, respectivamente, de gusto, el gallo se cag... se deshidrató fecalmente de miedo, mientras a ras del suelo ciento treinta mil personas se anonadaban al contemplar el vuelo del globo, incluyendo aquella multitud a toda la corte francesa encabezada por Luis XVI y María Antonieta, a quienes les quedaban cinco años de jugar a los reyes antes de que, allons enfants de la patrie, la revolución los descabezara a ellos como el carnicero al gallo cagón de la montgolfiera voladora, la cual a su vez fue alcanzada por su correspondiente revolución y sustituida por los globos de hidrógeno.

Aunque, como todo pasa y todo queda y lo nuestro es pasar abriendo caminos sobre la mar, dos siglos más tarde una empresa con visión lúdica mejoró la seguridad del diseño de la clásica montgolfiera, usando nailon para el globo y propano como combustible para el quemador, y todos a pasear en globo aerostático como la alegre oveja pionera. Merci et adieu..

Reinhard Heydrich: 7/3/1904- 4/6/1942

Ciento cincuenta y nueve años después del nacimiento versallesco del globo aerostático, moría en la Praga por esos días perteneciente a la Alemania nazi, Reinhard Heydrich, como resultado de una septicemia consecutiva a un atentado llevado a cabo por el Gobierno Checoslovaco en el exilio. El hombre al que muchos historiadores consideran como la figura más oscura de la ya de por sí oscurísima élite nazi, arquitecto principal del Holocausto también conocido como la Bestia Rubia, El Verdugo o el Carnicero de Praga, había llegado a la capital checoslovaca en calidad de Reichprotektor cuyo lema no tardó en confiar a sus ayudantes en la tarea: “vamos a germanizar a las alimañas checas”, hasta que un comando de alimañas cabreadas y genuinamente refractarias a la germanización, además de entrenado por la británica Dirección de Operaciones Especiales, fue enviado por el Gobierno Checoslovaco en el exilio para fumigar definitivamente al reichprotektor con una mina antitanque modificada arrojada a modo de bomba sobre el coche en el que viajaba el gerifalte para encontrarse con su entrañable colega Adolf.

Heydrich no murió sin embargo de inmediato sino una semana más tarde, en un hospital de Praga y por una generalizada infección de su mala sangre aria, que puramente se lo llevó en impura septicemia. Para vengar el abombamiento de Heydrich, Hitler borró literal y sanguinariamente del mapa los pueblos de Lídice y Lezáky, deportando a todo aquel que no había sido aniquilado al soleado balneario de concentración de Minsk, ya en situación previa de overbooking. Diez años después del final de la guerra, la viuda de Heydrich comenzó a reclamarle al gobierno de la Alemania occidental una pensión compensatoria de los servicios prestados por el modificadamente minado Reinhard, y lo más sorprendente es que el gobierno en cuestión se la concedió al considerar que el abombado reichprotektor fue un general muerto en acción, tras lo cual la viuda, ya con la pensión embolsillada, decidió ampliar un poco el peculio escribiendo unas memorias tituladas “Viviendo con un criminal de guerra”. Que no nos falte de ná.