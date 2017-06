El informe de la Policía Local sobre Invader también apunta al CAC

La 'invasión' del artista galo Invader en Málaga se enreda un poco más. Queja del Obispado, investigación de la Junta de Andalucía por posibles daños al patrimonio protegido y un informe policial que considera que la intervención del creador en 29 puntos de la ciudad, incluidos dos Bienes de Interés Cultural (el Palacio del Obispo y el Palacio de Salinas) puede constituir un delito de daños. Ese mismo informe de la Policía Local rastrea la actividad en redes sociales desde el perfil del director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga), Fernando Francés, vinculada a la presencia de Invader en la ciudad y a sus presuntos encuentros con el artista durante esta estancia.

Desde el inicio de la polémica, el CAC Málaga ha intentado desvincularse de las intervenciones de Invader en la ciudad. El pasado día 25, respondía en su perfil de Twitter a varios usuarios con el siguiente mensaje: “En referencia a la intervención a la que haces mención, el @cacmalaga no tiene nada que ver, es algo que depende solamente del artista”. Sin embargo, el informe policial al que ha tenido acceso SUR documenta los mosaicos de Invader en la capital y acota: “Como se aprecian en las fotografías los distritos elegidos para colocar los murales han sido Centro y Este. Parece que esta elección no ha sido al azar, ya que hay indicios de que esta persona pudiera estar pernoctando en la zona Este de la ciudad y realizando contactos con directivos del CAC en el mismo museo”.

El documento fundamenta esos indicios en el rastreo de las cuentas en la red social Instagram tanto a nombre de Invader (@invaderwashere) como de Fernando Francés (@ferfrancés). Menciona el informe una publicación de Invader fechada el pasado día 20 donde puede verse un vídeo grabado durante la colocación de su mosaico en la zona de El Morlaco, que incluye el mensaje desde la cuenta Francés: “Junto a mi casa!”.

Registra asimismo el informe policial los comentarios desde el perfil de Francés a la instalación de varios mosaicos de Invader con mensajes como “Tonight we had a nice dinner at @cacmalaga with our both teems (Anoche tuvimos una cena agradable en el CAC Málaga con nuestros equipos, sobreentendida la errata de 'teems' en lugar de 'teams')”, “Thank you @invaderwashere for your projects at Malaga and for dinner tonight. I'm very happy with all (Gracias Invader por tus proyectos en Málaga y por la cena de anoche. Estoy muy feliz por todo ello). También documenta el informe una publicación desde el perfil de Invader fechada el 22 de mayo donde puede leerse “Speaking of art with @ferfrances @cacmalaga (Hablando de arte con Fernando Francés CAC Málaga)”, a lo que se responde desde el perfil de Francés: “It was a nice dinner no fish no meat only salad (Fue una cena agradable sin pescado ni carne, sólo ensalada”).

Un de las publicaciones en Instagram del artista, que aparece reflejada también en el informe policial.

En relación con esta última conversación en redes sociales, el informe policial reseña: “Por último exponer una circunstancia detectada en 'redes abiertas de Internet', concretamente en las dos cuentas de Instagram comentadas anteriormente y que resulta de interés sobre todo por la relación entre el carácter privado de la aplicación para dispositivos móviles y que explota la persona que utiliza el pseudónimo de 'Invader' y el carácter público del director del CAC Málaga”.

Asimismo, el informe de la Policía Local hace referencia a la detención de Invader en varias ciudades, “entre ellas Nueva York en el año 2016” y añade una imagen de ese arresto publicada en Internet desde el perfil del artista galo.