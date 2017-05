El Obispado de Málaga pide que se retire el mosaico de Invader de la fachada del Palacio Episcopal

La obra del artista urbano conocido como Invader sigue dando mucho que hablar en Málaga, pero la reacción por parte del Obispado no ha sido precisamente positiva. La 'aparición' de una mujer vestida con un traje rojo de faralaes en la fachada del Palacio Episcopal no ha sentado bien en la institución, que en un comunicado se lamenta de no haber recibido notificación para albergar ese trabajo ni tampoco la solicitud de permiso para realizarlo por parte del artista.

En una nota, el Obispado de Málaga "no pone en duda la calidad artística de la obra pero considera que la fachada del Palacio, catalogado como Bien de Interés Cultural y protegido por el artículo 19 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, no es un lugar apropiado para ello".

Además, informa de que al conocerse los hechos, pidió al Ayuntamiento de Málaga que actuase para retirarlo, pero al no recibir respuesta, ha procedido a hacer un requerimiento formal ante el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El Obispado espera que pronto se subsane lo que podría suponer una contaminación visual del edificio.

En este mapa puedes encontrar dónde se ubican las obras, aunque para su visualización correcta tienes que navegar en versión web.