Alejandro Pedregosa: «Pasear también es escribir»

Alejandro Pedregosa (Hotel Mediterráneo, Un extraño lugar para morir), se siente entre amigos cuando está rodeado de artistas. Bebe tónica, fuma sin demasiado entusiasmo –como un trámite–, escribe por las tardes y corrige lo del día anterior por las mañanas. Ayer protagonizó la segunda edición de 2017 de ‘Un café cargado de lecturas’, jornadas organizadas por Aula de Cultura SUR, el Centro Cultural Generación del 27 y el hotel Molina Lario. En el encuentro, al que acudieron seguidores del autor y otros artistas y escritores, y que fue moderado por Pablo Aranda y José Antonio Mesa, Pedregosa desveló algunas de las claves de su proceso creativo:«Salir a pasear también es escribir, ahí es donde la historia toma forma».

Los dos moderadores le definieron como «un autor prolífico» y que «se maneja a la perfección en diferentes géneros como la novela, la poesía o el relato corto». Sobre su capacidad para cambiar de estilos, Pedregosa empleó un símil en el que se define como un nadador, «al que no le importa ir a braza o de espaldas», porque siempre está en el agua. Todos los títulos que llevan su firma bucean entre diferentes conceptos narrativos, variando incluso de una novela a la siguiente –policíaca, trascendental o ensayo son algunos del los géneros del autor–. Sin embargo, confesó que la poesía es «la que alimenta» todas sus historias: «Mi gusto por la palabra en su sitio viene de la lírica; es el acta fundacional de todo lo que escribo».

Dada la gran afluencia de compañeros del gremio, la mayoría de las preguntas estuvieron encaminadas a conocer la rutina del escritor –casi todas las cuestiones comenzaron alabando su capacidad para abordar registros tan diferentes–. «Para mí, lo más difícil de un libro es poner a hablar a los personajes; para eso hay que tener mucha perspicacia y no es fácil entrenarla».

«Cuando tienes una novela en mente es como un faro en la niebla, en la que los dos componentes –el faro y la niebla– son esenciales». Explicó a sus atentos compañeros que, cuando empieza a escribir, sabe dónde quiere llegar, pero no cómo lo hará. «Si me siento a resolver un capítulo en el que los protagonistas se van a besar en una estación, hasta que no lo tecleo no sé si el tren se irá o cómo se abrazarán». Resaltó así la importancia del camino que hay en cada historia: «Lo bonito de escribir es despejar esa niebla».

Pese a la abundante obra de Pedregosa, explicó que vive de «la literatura y alrededores». «Con los libros, los periódicos, charlas y colaboraciones puedes conformar algo parecido a una vida y un sustento». El escritor mantiene una rutina de trabajo en la que cada mañana corrige lo que ha escrito la tarde anterior: «También hago recados o voy a charlas o encuentros, pero la historia siempre está en mi cabeza».

Precisamente, una de las actividades que más hace a parte de escribir es visitar colegios, lo que le permite «conocer de cerca» a las nuevas generaciones de lectores y escritores. Preguntado por los formatos literarios alternativos que algunos autores están empleando para atraer a los jóvenes, cree que «a los niños hay que engancharlos como siempre se ha hecho, con buenas historias; antes tampoco había tanta gente en las aulas aficionada a los libros». Sin embargo, sí subrayó una diferencia entre la generación que hoy ocupa las aulas y la de los hombres y mujeres que ahora publican libros:«Antes leíamos para nosotros mismos, ahora todo se comparte y hay una gran obsesión con opinar». Las redes sociales hacen que los jóvenes liberen sus pensamientos «sin haber leído para fundamentarlos».