Pedrita Parker vuelve con su libro «más canalla y divertido»

Dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo. El de Pedrita Parker ha venido con un libro. Y es que la ilustradora malagueña ha dado a luz por partida doble, y casi al mismo tiempo. Apenas tres semanas separan el nacimiento de su primer hijo de la publicación de su tercer libro ilustrado, con el que este martes regresa a las tiendas. En nuevo formato, nueva editorial (Lunwerg, sello de Planeta) y nuevo target: adultos. Primero fue 'Esa cosa (extraña) llamada amor'. Después llegaría 'Tómatelo con karma'. Y ahora, 'No eres tú, soy yo (que me he dado cuenta de que eres lo peor)', que presenta este martes (19.00 horas) en Fnac Málaga. Con él vuelve a las librerías, esta vez para ponerle humor al mal trago por el que quien más y quien menos ha pasado en algún momento, o varios, de su vida: la ruptura sentimental. “Con el tiempo todas nos acabamos riendo del dramón que supuso un corazón roto en su día”. Y este es el eje sobre el que gira esta tercera obra de Estefi Martínez, nombre con el que en realidad conocen en casa a esta inquieta malagueña que siempre busca sacarle punta a la vida, tanto en sus diseños como en sus libros. Pero con viñetas totalmente inéditas... y un toque gamberro.

En 'No eres tú, soy yo' aún más. "Es Pedrita Parker en estado puro". Avisa con una sonrisa de satisfacción. Es el libro del que se siente más orgullosa. "Me han dado mucha libertad, así que ha salido algo más canalla y divertido", advierte la ilustradora, que casi hasta el momento del parto ha estado haciendo correcciones a este nuevo trabajo, "totalmente manuscrito", con el que, además de desdramatizar el momento de la ruptura, busca transmitir un mensaje: "No se trata de encontrar a la pareja perfecta, sino de encontrarse a uno mismo". "En el fondo, todas esas decepciones lo que hacen en realidad es ayudarnos a forjarnos como personas, a ser más nosotros, a darnos cuenta de que es una gran verdad eso de que 'mejor sola que mal acompañada', y que hay que tener al lado a alguien que sume, que aporte, y si no, no pasada nada por estar solo", considera la autora con toda la modestia del mundo y mucha guasa: "Todo esto lo digo yo, que sólo tengo dos ex".

De esa experiencia y de las que ha vivido y le han llegado en su entorno ha salido esta historia circular, como ella misma describe, sin una sola protagonista, sino muchas. Sí, el peso es femenino. Pero advierte Estefi Martínez de que es apto para cualquier género: "Todos nos podemos ver reflejados en cualquiera de las situaciones que aparecen". Y no son una ni dos. Están divididas por capítulos: 'Crónica de una ruptura anunciada', '¿Dónde has estado toda mi vida? ¡¿Y por qué no te quedaste allí?!', 'Tiempo de luto y resultado', 'Recaídas: tarjeta y expulsión', 'No va a volver (y menos mal)', 'Puedo ver el futuro (y que fuiste un tremendo imbécil)', 'Te deseo lo mejor (pero ya lo tenías)'. Cada uno termina con una actividad antiex: 'Art Attack para Broken Hearts'.

Y no falta el anexo: 'Grandes rupturas que cambiaron la historia', con sonadas separaciones como la de Angelina Jolie y Brad Pitt o Nicole Kidman y Tom Cruise. Aunque aún más llamativos son los extras. Entre ellos se incluyen pasatiempos, filmografía esencial y hasta una playlist para cada etapa de ese proceso de “enajenación mental” vinculado a la ruptura sentimental. “Es un libro totalmente interactivo”, añade la ilustradora. No hace falta que lo jure. Sólo hay que echar un ojo a la parte final del libro. Especialmente a las últimas páginas, con pegatinas para “tapar el careto” al ex de turno. Por la otra cara, la portada, era inevitable un homenaje: la ilustración dedicada a Bridget Jones y, por supuesto, su helado de chocolate. Ese en el que más de uno ha 'ahogado' sus penas. Real como la vida misma.