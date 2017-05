El alcalde afirma que «no cabe otro espacio» que La Coracha para ampliar el CAC Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado esta mañana que «no caben otros espacios a añadir» para una posible ampliación del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). Preguntado por SUR tras la noticia publicada hoy por ese periódico sobre la inclusión de las salas de La Coracha el nuevo concurso para la gestión del CAC Málaga, De la Torre ha apostillado: “Es cierto que el CAC me gustaría que tuviera más tamaño. Tiene el que tiene. Es un edificio protegido y no es fácil ampliarlo en sus características arquitectónicas. Hay una posible ampliación con un anteproyecto de Moneo que se había hecho, pero no es darle más amplitud a las salas, es un edificio complementario. Por tanto, salvo lo que usted me preguntaba antes (la inclusión de las salas de La Coracha en el nuevo concurso), no caben otros espacios a añadir para que tuviera más potencia todavía la oferta que se hace a Málaga”.

Asimismo, De la Torre ha cerrado la puerta a que la agencia municipal creada para gestionar equipamientos museísticos y que en la actualidad controla la Casa Natal de Picasso y las filiales del Pompidou y del Museo Ruso, asuma también la gestión o algunos de los servicios del CAC Málaga tras el nuevo concurso: «Creo que el sistema que hemos desarrollado es un sistema que ha funcionado muy bien. No veo motivos para cambiarlo: una empresa gestora de este espacio, tal y como está ahora o con posible ampliación, que desarrolle desde los máximos niveles de calidad. No haría ningún cambio en ese planteamiento. No lo veo necesario. Ha funcionado muy bien y debemos seguir en la línea. ¿Quién lo va a hacer? Dependerá de los que se presenten, de las ofertas que presenten y el que tenga mejor oferta y mejor currículum y mejores condiciones nos ofrezca será el que pueda ganar».

De la Torre ha añadido que el actual contrato para la gestión del CAC Málaga (vigente hasta abril de 2018) contempla una prórroga de un año, por lo que, en su opinión «queda tiempo» para concretar los detalles del pliego de condiciones. Un documento sobre el que también se ha referido el regidor: «Los malagueños saben que cualquier pliego que nosotros elaboremos va a estar presidido por la transparencia, por la competitividad, por la concurrencia y por buscar el mejor balance entre lo que nos cueste, en este caso el tener el centro de arte contemporáneo, que es de los mejores de España y de Europa, y lo que recibamos, se trata de buscar la máxima eficacia de los recursos públicos. Todo eso va a ser lo que va a estar detrás de ese concurso».