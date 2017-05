LO QUIERO YA

El cerebro, esa extraordinaria gelatina blanda que tenemos sobre los ojos, tarda mucho tiempo en consolidarse. Se estima que su madurez se alcanza al final de la adolescencia, pero no todas las zonas del cerebro lo hacen por igual. Sarah-Jayne Blakemore es la neurocientífica que comenzó a divulgar un estudio que sugiere que el córtex prefrontal es una región que continúa desarrollándose hasta que la edad del cerebro ya no puede terminar con el sufijo &lsquoañero&rsquo. En esta región se localizan funciones cognitivas como la toma de decisiones y la planificación, y es también una zona clave para el comportamiento social, la interacción con otros individuos y la empatía. En ella residen además algunos rasgos de la personalidad. Es decir, ni veinteañeros ni treintañeros somos quienes creemos que somos hasta alcanzar los 40, edad en la que nuestro cerebro termina su maduración. Además de nuestra predisposición genética, cada experiencia que vivimos moldea nuestro cerebro, nuestra forma de ser, nuestras reacciones, hábitos&hellip en mayor o menor medida, todo suma, nada resta. Las nuevas generaciones conocidas como Millennials están absorbiendo una gran cantidad de información teórica, de contactos sociales digitales, se familiarizan con cientos de herramientas gratuitas y pantallas de todo tipo. Así saben hablar varios idiomas, cuentan con títulos, grados, másters de todo tipo y están presentes en todas las redes sociales habidas y por haber. La inmediatez y el cambio es su rutina. Y gran parte de su cerebro se moldea acorde a estas experiencias, de forma que son una generación hiperpreparada a nivel técnico y teórico, pero que ha comenzado a tener experiencias en entornos laborales mucho más tarde. Experiencias que además suelen ser breves, cambiando de una empresa a otra, sin posibilidad de profundizar en sus habilidades. En entornos digitales, el salto tecnológico intergeneracional les permite asumir grandes retos y sin embargo, aún no están preparados para tomar decisiones, organizar, planificar&hellip Pero lo quieren todo ya. Y es normal porque su cerebro ha crecido así. Ahora se encuentran alienados en un mundo que va mucho más despacio, sin entender bien por qué madurar es cuestión de tiempo.