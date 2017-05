TEATRO MUSICAL A NIVEL DE GRAN ÓPERA

La Escuela Superior de Arte Dramático malagueña (ESAD- Málaga), cierra el ciclo de producciones teatrales de la especialidad de Dirección de escena y dramaturgia con el estreno del tercer gran musical que, como proyecto fin de carrera ha presentadlo la alumna graduada en este curso Nuria Garrido. &lsquoEl fantasma de la ópera&rsquo, con música de Andrew Lloyd Webber y basado en la novela de Gastón Leroux, que después fue llevada al cine por Joel Schumacher. La traducción al español del libreto y las canciones también ha sido de la directora Nuria Garrido, trabajo que por su calidad y fidelidad al libreto de Lloyd y Stilgoe y las canciones de Hart y Stilgoe, le hacen merecer alta calificación como dramaturgista. Su labor como directora de escena de esta obra que fue estrenada en 1968 y que todavía permanece en cartel en Londres y otros muchos teatro del mundo. Alcanza en este montaje ofrecido en la ESAD un nivel de calidad extraordinario, tanto en una puesta en escena de gran belleza plástica en ambientación ý escenográfica, con excelente vestuario y caracterizaciones, así como en el diseño y realización del movimiento escénico, que alcanza un nivel de calidad comparable al de las mejores producciones que circulan por el país. Pero capítulo aparte merece la parte musical dirigida por Pablo Guzmán, su jovencísimo director musical y conductor de una joven orquesta compuesta por 26 músicos y que deleita con una interpretación de la partitura que hace vibrar y no es nada fácil conseguir una polifonía tan rica como la del &lsquoFantasma&rsquo de Lloyd Webber. Sobre todo lo narrado, dos sopranos increíblemente buenas como Virginia Martínez en una deliciosa Cristine, plena de matices y con una voz que acaricia con notas agudas que estremecen, teniendo como contrapunto a Alicia López, la otra soprano que hace de Carlotta, la diva, con una voz también espléndida y unas dotes para la comicidad que la hacen adorable. Iguales elogios merecen Daniel Ruiz, que con una prodigiosa voz da vida al Fantasma y Ángel Márquez otra excelente voz en un bien interpretado personaje de Raou. Al mismo nivel de conjunción y calidad todos los demás solistas, así como el coro y ballet, que cantan y bailan unas bellas canciones y coreografías, a las órdenes de África Torrecillas. Pocos centros de producción teatral montan en España tres superproducciones de teatro musical como este año ha ofrecido la ESAD con la envergadura de&rsquoJesucristo Superstar&rsquo, &lsquoEl muro &lsquo y &lsquoEl fantasma de la ópera¡, todas procedentes de la especialidad de Dirección y Dramaturgia, más los montajes correspondientes a otras especialidades. Algunas han sido programadas por los teatros municipales de la ciudad y otras están en cartel para el próximo otoño, como Jesucristo Superstar y ésta que hoy comento espero que también para disfrute de los malagueños, como lo ha sido durante tres días, a llenos absolutos en el Teatro Cervantes: el &lsquoChicago&rsquo&rsquo de la pasada temporada, Y &lsquoEl muro&rsquo el sábado pasado. Si piensan que exagero, véanlas y oiganlas cuando puedan y comprobarán que no. No contamos en Málaga solo con promesas. Es, por suerte, una importante realidad.