SÉ DECIR GOYA

Siempre nos reserva algún descubrimiento. Y si tenemos en cuenta que &lsquoVerano 1993&rsquo venía de triunfar en la Berlinale, la gran sorpresa del pasado Festival de Málaga fue la inesperada maravilla &lsquoNo sé decir adiós&rsquo, que el pasado viernes se instaló en la cartelera como había llegado al Cervantes. Sin hacer ruido. Una cinta modesta e íntima. Un drama áspero y arrebatador sobre el reencuentro de dos hermanas cuando a su padre le diagnostican cáncer. Una historia emocionante y bien filmada. Y todavía mejor interpretada por un trío protagonista que gira alrededor del tierno cascarrabias encarnado por Juan Diego. Que el actor andaluz esté de diez no es sorpresa. Eso, la sorpresa, lo deja para Nathalie Poza y Lola Dueñas, que dan vida a sus hijas y nos transmiten su dolor desde posiciones opuestas. La primera con la lucha contra la enfermedad como única respuesta y la segunda aceptando el destino para evitar una tortura mayor. Las dos están simplemente soberbias. Y a las dos exprime unas interpretaciones memorables el director y guionista Lino Escalera, otro debutante que se apunta a lista de descubrimientos de esta pequeña gran película. Una historia que sedujo al productor malagueño Curro Conde cuando el proyecto era solo un guión.

&lsquoNo sé decir adiós&rsquo lleva unos días en la cartelera del Albéniz. Anunciando en letras grandes sus cuatro Biznagas en Málaga -entre ellas, el premio especial del jurado- y consiguiendo que todo el que entre a verla se apunte al boca-oreja. Es difícil encontrar a alguien que hable mal del filme. El reconocimiento es (casi) unánime. Aunque ello no implica que la cinta vaya a estar entre las más taquilleras de la semana. Eso depende de la distribución y, en este caso, no hay detrás una multinacional ni una televisión que le haga la campaña. Pero todo el que pasa por el cine no se olvida de este adiós. Un dramón que habría dado para una cinta excesiva y húmeda, pero que huye de la lágrima fácil sin perder la emoción. Y sin que la austeridad de la puesta en escena afecte a su argumento y a sus personajes. Esos que no saben decir adiós. Todavía falta mucho para los Goya, pero lo que sí sé (pre)decir es que aquí caerán algunas nominaciones. Y si hay justicia, más de una estatuilla.