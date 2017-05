«La arquitectura espectáculo no es buena para el futuro de la profesión»

¿Está agotado el espectáculo arquitectónico de los últimos tiempos?

No me reconozco en ello. Ha sido una moda. El arquitecto estrella no hace bien a la arquitectura. Este trabajo es serio e intenta transmitir la belleza. En cambio, si prevalece el espectáculo hay algo erróneo, así que no puede ser bueno para el futuro de la arquitectura. Esta profesión no es un sitio de ‘stars’. En Los Ángeles hemos trabajado mucho con la gente del cine (la sede de la Academia). Y allí sucede lo mismo: hay artistas estrella y otros que son artesanos. En todas las profesiones hay algunos que pierden la hoja de ruta, la cabeza, se olvidan de volver a diseñar. Pero eso también pasará. La arquitectura permanece, vive de momentos y tiempos largos, como los ríos, la naturaleza en general; no como la moda que es efímera. Siempre necesitas tiempo para que te amen. Un edificio nuevo no es todavía el que acabas de ver. Es un extraño y necesita tiempo y ser vivido por la gente.

Desde el próximo 23 de junio, fecha de apertura, ¿qué le espera al ciudadano cuando se adentre en la experiencia del Centro Botín?

Nosotros amamos nuestras ciudades. Y la ciudad se transforma como tal en el sitio donde crecen las emociones de las personas. El Centro Botín puede ser aceptado pero será amado cuando haya pasado el tiempo. Se podrá recorrerlo, leer un libro, escuchar un concierto, ver una exposición... Pero con el tiempo, tras ser vivido, descubrirás que detrás del arte hay algo misterioso y curioso y eso es lo que hace amar un edificio.

Ha dicho en alguna ocasión que es necesario saber convertirse en ciudadano de la urbe donde se trabaja. ¿Qué ha nacido de su vínculo con Santander?

La ciudad es una espléndida invención del hombre. No existe en la naturaleza nada igual aunque sus problemas muchas veces son las periferias. La ciudad y la periferia están ineludiblemente unidas pero en todas las urbes hay un lugar importante que hay que saber encontrar, elementos que siempre quedan como sitios de civilización. La antítesis no es el campo, es el desierto.