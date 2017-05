El color estalla en el Museum Jorge Rando

málaga. En su tratado &lsquoDe lo espiritual en el arte&rsquo, Vassily Kandinsky recordaba a un doctor de Dresde que comentaba cómo a uno de sus pacientes una determinada salsa le sabía azul. Y seguía el artista ruso: «Algunos colores parecen ásperos y erizados, y otros son como pulidos y aterciopelados e invitan a la caricia (como el azul ultramarino oscuro, el verde óxido de cromo). Hay colores que parecen blandos (el barniz de granza) y otros que parecen tan duros (el verde cobalto, el óxido verde-azul) que al salir del tubo ya parecen secos». Vinculaba Kandinsky ciertas cualidades físicas a los colores, más allá de su impresión en el ojo humano. Pues bien, para que quede claro desde el principio, el artista malagueño Jorge Rando sostenía en la mañana de ayer: «Estoy totalmente en contra de Kandinsky».

LA EXPOSICIÓN uTítulo. &lsquoEl nacimiento del color&rsquo. uLugar. Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12. uFecha. Hasta el 30 de septiembre. uHorario. De lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas; a partir del 1 de junio, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. uEntrada. Gratuita.

Porque lo que quiere Rando es «liberar» el color, que este «explote» a partir de hoy en el museo que lleva su nombre y expone desde ayer más de un centenar de nuevas creaciones suyas realizadas en los últimos meses a partir de esa premisa básica: separar la sensación cromática de cualquier nexo con una idea preconcebida.

«Todo lo que nos rodea está lleno de color, pero siempre acompaña a algo. &lsquoEl mar es azul&rsquo, estamos hablando del mar, no de color (&hellip) Y yo en este tiempo he ido pensando mucho sobre el tema. &lsquo¿Por qué el color no puede nacer libre?&rsquo Es un concepto que se puede confundir con la abstracción, con una abstracción del color. No. La abstracción es un camino de ida y vuelta. Siempre parte de una realidad y yo precisamente lo que pretendo es separar el color de esa realidad y que sea el color en sí mismo», defendía el artista en la presentación de &lsquoEl nacimiento del color&rsquo, la muestra que hasta el 30 de septiembre convivirá con otro montaje bien distinto, también con obras de Rando, centradas en esta ocasión en el continente africano.

Justo el asunto africano es uno de los «ciclos» que Rando mantiene de manera simultánea en su producción, a los que ahora se suma su aproximación al cromatismo. «Soy un pintor de grandes ciclos temáticos. Cojo un ciclo, por ejemplo África, en los años 60 y hace apenas dos meses terminé un cuadro sobre ese mismo tema. El ciclo se frena, en ese intermedio haces otra cosa, pero luego regresa (&hellip). Este es un ciclo que ha comenzado en 2016 y que tengo que desarrollar», sostenía el artista malagueño antes de rematar: «Al color lo he independizado de todo. No dice nada».

Proceso de liberación

Un proceso de &lsquoliberación&rsquo al que también se refería ayer la directora del Museum Jorge Rando, Vanesa Díez, durante la presentación de las nueva propuesta del centro instalado en El Molinillo: «La obra de Jorge Rando muestra la obsesión de un investigador insaciable del color como lenguaje. El pintor siempre se ha mostrado contrario a la semántica del color, a darle una simbología que nos permita entender los colores. Por eso el negro se convierte en amarillo en &lsquoAfrika&rsquo, el tormento es turquesa en &lsquoLa Pasión de Kathe Köllwitz&rsquo, los &lsquoPaisajes&rsquo tienen horizontes de color magenta o las obras sobre la prostitución se debaten entre azules y rojos».

Porque, aunque hace ya un siglo Kandinsky hablaba de la cromoterapia, hay dolores que no son sencillos de curar. Ni dependen del color del cristal con que se miren.