Selección con detalles

Desde que debutó con ‘Cravan vs Cravan’, el cine de Isaki Lacuesta ha estado esquivando las convenciones de un panorama audiovisual que tiende a una seguridad homogénea. Su cine es un constante desafío porque no se parece a ninguno. Su manera de mirar imprevisible resulta un estímulo constante. No es fácil levantar películas en este país, pero la creatividad de este cineasta lo ha logrado una y otra vez, desde la respetuosa y bella ‘La leyenda del tiempo’, a la ambigüedad moral de ‘La propera pell’, pasando por el fascinante documental sobre Ava Gardner, ‘La noche que no acaba’. En la actualidad, Isaki Lacuesta con su guionista Isa Campo preparan una serie documental producida por Bambú Producciones para Antena3. Bajo el título genérico de ‘Lo que la verdad esconde’, en la línea de la serie documental de tres episodios realizada por Elías Siminiani, ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta’, Isaki Lacuesta e Isa Campo ya han empezado a rodar un caso abierto pendiente de juicio que le llevará años y donde tratará de introducir matices en la puesta en escena. Y es que si bien muchas series cuentan con una escritura imaginativa, aún cuesta encontrar series con una puesta en escena creativa, capaz de seducir más allá de la obligada funcionalidad narrativa a la que parecen sujetas. Su selección de series revela la amplitud de gustos, un cineasta talentoso, buen conversador y atento a los detalles que pasan desapercibidos para otros.

‘Alfred Hitchcock presenta’CBS, 1955-1965

«De vez en cuando no está mal recordar que todo esto de las series no es tan nuevo como lo pintan. Vi de niño la serie que presentaba Alfred Hitchcock y algunos episodios se me grabaron para siempre, como el del enterrador de la cárcel o el de la apuesta del mechero. En mi armario mental, guardando esta serie junto a la maravillosa ‘Black Mirror’ y su precedente ‘Twilight Zone’».

‘The Kingdom’DR, 1994-1997

«Esta serie que Lars Von Trier dirigió entre 1994 y 1997 es una fiesta enloquecida, un enorme divertimento que arrebuja géneros cinematográficos dispares hasta que sale mayonesa. ‘The Kingdom’ es terror, comedia, thriller, gore, el laboratorio donde Lars Von Trier experimentó con gaseosa radioactiva cómo serían los conejos que luego iría sacándose de la manga en sus futuras películas hasta la fecha. Salvando las distancias, ‘The Kingdom’ es al cine de Von Trier algo parecido a lo que fueron para Orson Welles sus programas televisivos ‘The Sketch Book’ y ‘Around The World With Orson Welles’, los campos de pruebas donde desarrolló el estilo de montaje de su magistral película ‘F for Fake’».

‘Monty Python Flyn’ Circus’BBC, 1969-1974

«La Biblia y el Corán y las 1001 noches y el Quijote del humor. Frente a tantos programas que nos ofrecen terrenos conocidos, miméticos -lo consabido-, nos quedamos con la frase de los Python: ‘Y ahora, ¡algo completamente diferente!’. Así, cambiando de tema por corte, sin transiciones ni coartadas de ningún tipo. Y a reír, que son dos días».

‘The Wire’HBO, 2002-2008

«Sí, me gusta que el protagonista de una temporada pase a ser casi un figurante en la siguiente. Y la temporada sobre la escolarización. Y que la puesta en escena insubstancial de la primera temporada (y de la mayoría de las series estandarizadas) se vaya adensando hasta conseguir que la luz sucia de las barriadas de Baltimore se hermane con los claroscuros del barrio de Fontinhas en las películas de Pedro Costa. Todas esas personas que nunca vemos por la tele».

‘O.J. Simpson: made in America’ ESPN Films, 2016

«La única serie que he visto dos veces seguidas del tirón. Bajo unas formas documentales muy clásicas, tradicionales, la serie se disfraza de thriller judicial para explicar mejor que nunca la feroz lucha de razas en los Estados Unidos. Si fuera ficción, sería inverosímil que todo esto haya ocurrido ayer (que siga ocurriendo hoy)».