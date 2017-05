Un guerrero de La Paz

«BTA es un chaval que parece agresivo en el escenario, pero en realidad siempre ha sido un chaval de barrio», así se define rapeando Alfonso Campos Yuste, más conocido como BTA. El pasado sábado, este joven malagueño de 20 años ganó al rapero Blon la semifinal de la Red Bull Batalla de Gallos (duelo entre raperos a través de rimas improvisadas), celebrada dentro de la programación de la Noche en Blanco en el Puerto de Málaga, a la que asistieron más de 10.000 personas. Este ha sido el último escalón antes de la final nacional en Madrid el próximo 23 de septiembre, en la que este chico del barrio de La Paz espera convertirse en el mejor rapero ‘freestyle’ de España.

Aunque las rimas comenzaron como una afición para el malagueño, ahora son mucho más que eso. «Quiero dedicarme al rap profesionalmente. Tengo en mente nuevos proyectos», comenta BTA, cuyo mote viene de Betadine, ya que se asemeja al color de su pelo. «Como soy pelirrojo, mis amigos comenzaron a llamarme beta, y al final me gustó para nombre artístico».

Aunque el arte de la rima viene de serie y tiene mucho de improvisación, también hay que practicarlo. Este rapero tiene varias maneras: «busco una página que genera palabras aleatorias o voy cambiando con distinto tipo de instrumentales, para saber rapear en distintos ritmos, pero siempre con diferentes estímulos. Es el método que solemos usar casi todos en general», explica Campos.

Escenario en el Puerto en el que tuvo lugar la pelea de gallos. / SUR

Para este malagueño, haber ganado en su tierra es un orgullo, pero también ha supuesto más presión. «La gente estaba muy volcada conmigo y eso me animó bastante, pero también me hizo crearme mucha presión, porque ya que estas en tu ciudad tienes que hacerlo bien, y que tu público esté contento contigo».

En las próximas semanas, BTA recorrerá varios puntos de España para seguir haciendo lo que más le gusta: rapear sobre los escenarios. «Quiero llegar al máximo nivel, pero sobre todo quiero disfrutarlo». Aunque a corto plazo quiere convertirlo en un trabajo, no se ve toda la vida haciendo juegos de palabras improvisadas. «Soy consciente de que cuando tenga 40 o 50 años no me voy a dedicar a esto, por eso quiero comenzar a estudiar en la universidad». Este veinteañero, que acaba de terminar Bachillerato, espera entrar el curso que viene en una carrera aún sin concretar, pero que seguramente será «de la rama de Ciencias».