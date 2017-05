La artística planta de marihuana junto a la herboristería

Málaga parece haberse convertido en una de las ciudades invadidas por los extraterrestres de la película 'Pixels'. Pero no, no hay que preocuparse, por ahora no han cobrado vida. Es todo parte del arte urbano de Invader, un misterioso artista enamorado del estilo retro de los 8bits que va situando creaciones en diferentes ciudades del mundo. La capital malacitana se ha convertido en su nuevo objetivo, como ya anticipamos hace unos días.

Los que le sigan en Instagram habrán podido comprobar hoy la aparición de una nueva pieza artística, en este caso una planta con forma de hoja de marihuana. La anécdota podría quedarse solo en eso, si no es porque Invader siempre busca algún tipo de connotación con el entorno: en este caso está situada junto a una herboristería que hay en la calle Bolivia. Herboristería+hierba en este caso.

¿Cuál será la siguiente pieza? ¿Dónde aparecerá? Tendremos que esperar seguramente hasta mañana para conocer su nueva obra, que como ya ha mostrado en la red social, suele crearlas de noche.

Aun así, Invader también se ha atrevido a grabar varios vídeos en directo para mostrar sus creaciones. Esta tarde por ejemplo enseñaba la ballena que ha dejado junto al Museo Pompidou de Málaga. Las piezas de este autor de origen francés llegan a estar valoradas en más de 220.000 euros.

