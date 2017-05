ANTONIO FERRERA, EN ESTADO DE GRACIA

Los tres primeros toros de Las Ramblas, cinqueños y de traza desigual, se prestaron mal que bien a tercios de banderillas compartidos por los tres espadas tras las cesiones rituales. Nueve pares de firma. Era parte del espectáculo. Solo el segundo de esos tres toros galopó y, de los tres tercios de firma, el segundo fue el único brillante. Padilla cuarteó poderoso saliendo hacia adentro, Escribano cuarteó por las afueras y Ferrera cambió en tablas y saliendo por los adentros también. Padilla se dejó llegar lo indecible el tercero de corrida en un comprometido cuarteo. Un pitonazo en el chaleco. No hubo mayores sustos ni logros.

Está rondando y tal vez cuaje la idea de relanzar un cartel de banderilleros. Este lo era en rigor. Pareció posible aval un público muy de domingo de San Isidro. Los tendidos de sol predispuestos, generosa respuesta al menor gesto. Los tercios completos de un solo espada tuvieron más sustancia, mérito y rigor que los compartidos, pero se celebraron de otra manera.

Se dejó sentir que a Ferrera se le queda corto el proyecto. Acaba de dar en Sevilla un salto de calidad y de confirmar una reinvención de su propio sentido del toreo: todos los premios de la Feria de Abril para cualquiera de sus dos y hasta tres faenas de maestro, tan distintas las tres. Han perdido las banderillas en su caso el protagonismo que en su tiempo tuvieron: los pares a topa carnero, los quiebros y cambios por los adentros, los cites de largo en los medios con el señuelo de un capote plantado, las reuniones al salto. Escribano, fácil con los palos y fiel a su arriesgado par en tablas al quiebro de creación propia, acusa las secuelas de la gravísima cornada de hace un año en Alicante y ha tenido que prescindir de sus carreras y regates por delante después de clavar. Padilla se mantiene incombustible, pero ha renunciado no a todo pero sí a parte de su personal aparataje con los palos.

Ninguno de esos tres toros cinqueños fue bueno ni malo, sino todo lo contrario. Se asfixió el primero, acochinado y capachito, mortecino el son, fragilísimo. Veleto y abierto, muy voluminoso pero no destartalado, el segundo, el que galopó en banderillas, se vino abajo a las primeras de cambio y echó la cara arriba sin terminar de pasar. El tercero, bizco del izquierdo y descarado, pasó en nada de tardear y rebrincarse a apalancarse y pararse en seco. Los tres murieron de estocada al primer viaje. Nada más pasó.

La cosa cambió de signo en la segunda mitad con los tres cuatreños del envío, que, más menudos, estuvieron en tipo. En el de procedencia: Salvador Domecq. Fueron también distintos. Con el más noble de los tres, el quinto, hechuras infalibles, la pinta del peluche colorado, toreó a su antojo y a cámara lenta Antonio Ferrera. Una pródiga faena marcada por unos cuantos aciertos singulares. El primero de todos, ir cambiándole al toro terrenos poco a poco hasta dar con la querencia precisa, las rayas del sol. Ahí fue el cuerpo o el alma de una segunda mitad de faena de seguridad y calma apabullantes. Donde el toro agradeció el trato y el sitio. El acierto para elegir el donde no tuvo tanto peso como el regusto y el compás para torear, ondulante la muleta, sabia la colocación, perfecta la medida de muletazos y tandas, su ligazón u su hilván. Todo armonía. Muy hermosas las salidas de la cara del toro De gracia particular el toreo a pies juntos. El ambiente fue de clamor. El toro rodó sin puntilla. Se pidió apasionadamente una segunda oreja. El viernes se la negaron a Talavante por méritos distintos pero similares y el palco de las Ventas parece secuestrado.

Padilla le pegó de salida al cuarto cinco largas cambiadas de rodillas en tablas, en el tercio y casi en los medios la última, y una revolera. Sus tres pares de banderillas, el último con los dos palos en la mano diestra y pasándose de pitón por delante. Un lío. Siete muletazos de rodillas en una apertura de faena de tirar la casa por la ventana. Pero se rajó el toro sin esperar apenas. No fue sencillo torear después del concierto de Ferrera, pero, sin pretender dar réplica, Escribano, a porta gayola en el saludo sin que el toro se enredara, se entendió bien con el sexto, no tan bondadoso como el quinto, pero casi. No siempre acertó Escribano con la distancia -demasiado encima al final de largo trasteo, a veces por fuera- pero sí firmó muletazos de calibre y calidad, de torero refinado. Como todas las faenas de acumular, fue de desigual ritmo. Un exceso los cortes y paseos. Bonito trabajo. Un metisaca lo echó todo a perder. Se echó el toro.