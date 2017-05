AFICIONES VARIAS

No es un lunes cualquiera. No lo es para las muchas aficiones que sobre nuestra tierra existen, casi todas enfrentadas: entiéndase por afición a cualquier conjunto de personas partidarias de algo o de alguien y léase nuestra tierra como Málaga, un poner. No es un lunes cualquiera porque tenemos ya, por ejemplo, el desenlace de las competidas primarias del PSOE, con sus aficiones cariacontecidas en sentido opuesto. También hubo anoche conclusión en La Rosaleda para la Liga. Contamos además, aunque con resultado incierto, con balances de las manifestaciones pro Banderas o contra Banderas; o de las a favor y en contra de su proyecto por ahora frustrado o torpedeado, según se lea, en el Astoria, esa kriptonita urbanística que nos dejó aquel Superman gigante que lució su fachada en nuestra infancia. Y por si fuera poco se ha estrenado esta noche un nuevo capítulo de &lsquoTwin Peaks&rsquo, serie de David Lynch que resucita, ahí queda eso, veinticinco años después y para regocijo de su fiel hinchada.

A los futboleros les quedan campeonatos varios por delante hasta nueva Liga para no perder el salto desde el sofá. A los aficionados a la política, para qué decir: habrá pespuntes venideros, o zurcidos, o hasta mociones de censura con finales cantados que distraerán bastante. Para los seguidores de las series el miércoles arrancará una edición nueva de &lsquoScreenTV&rsquo, esa muestra de ficción televisiva que ofrece jugosos estrenos o reestrenos y nutrida oferta de actividades paralelas. El programa tiene pinta de que los afines no daremos abasto. Pero es que en esto de las aficiones a muchos nos pasa como con la comida: nunca menos parece que sea más, sino que cuanto más, mejor.

Ayer leí, en medio de todo este trajín cruzado de aficionados diversos, de vencedores y vencidos, que el 80% de las personas con exceso de peso se sienten delgadas pese al peligro para su salud. Y no les culpo: en estos lunes tan conclusivos y contradictorios es normal que al enfrentarnos al espejo algunos nos refugiemos en la ficción ilusoria de vernos hasta feos de canijos.