Del científico pacifista al reu belicoso

Tal día como hoy nacía Andréi Sajarov, atómica mosca cojonera para la URSS por sus ideas antimilitaristas, y moría Enrique VI, que a los ocho años fue coronado en Westminster como rey de Inglaterra y las los diez en París como rey de Francia, mientras en Rouen bronceaban a lo bestia a Juana de Arco.

ANDRÉI SAJAROV 21-5-1921 / 14-12-1989

El veinticinco de mayo de 1921 nace Andréi Dmítrievich Sajarov, que en la década de los cincuenta y ya convertido en un eminente físico de partículas, inventó el Tokamak, reactor nuclear de fusión, y un generador magnetoimplosivo que producía un campo magnético pulsado de 25 megagauss o 2500 teslas, es decir una barbaridad de corrientes inducidas susceptibles de enviar la materia a tomar viento bien fresco sin necesidad de ir a Siberia. A la vez que fusionaba partículas de plasma, investigaba rayos cósmicos y proponía una teoría de la gravedad inducida como alternativa a la gravedad cuántica, Sajarov se iba convirtiendo en una atómica mosca cojonera para el Estado a causa de sus ideas antimilitaristas y su empeño en promover el desarme nuclear que él mismo había contribuido a armar; actitud que, junto a sus actividades en el Comité de Derechos Humanos de Moscú, le valió el Premio Nobel de la Paz, a cuya entrega no pudo asistir ya que se le impidió la salida del país por si en el interín tomaba las de Villadiego y se iba con el desarme a otra parte. Para mayor seguridad lo arrestaron en 1980, ya que mientras los militares rusos se paseaban un poco en tanque por Afganistán, secundó todas las protestas públicas que les negaban a los soviéticos vela en entierro afgano alguno, y lo exiliaron a la siempre hospitalaria Siberia, hasta que en 1986 llegó Mijail Gorbachov bailando la perestroika a ritmo de apertura gubernamental y rescató al científico del abrazo entusiasta de la KGB, sin el cual apenas vivió tres años más ya que murió en 1989 de un ataque cardíaco, no se sabe si por la falta de costumbre ante la libertad vislumbrada o porque el abrazo de la KGB siempre te mata, aunque sea con efecto retroactivo. Do svidanya.

ENRIQUE VI DE INGLATERRA 6-12-1421 / 21-5-1471

Cuatrocientos cincuenta años antes del nacimiento moscovita de Andréi Sajarov, moría en Londres Enrique VI, que a los ocho años fue coronado en Westminster como rey de Inglaterra y a los diez en París como rey de Francia mientras en Rouen bronceaban a lo bestia a Juana de Arco en rayos uva de hoguera por haber secundado la proclamación de Charles VII como soberano galo; festiva fogata que no evitó que Enrique no tardara en quedarse sin corona francesa como Juana se quedó sin su piel de doncella, no por mácula en su doncellez sino por la falta total de piel correspondiente a un achicarramiento masivo y tenaz. Pero en el circo inglés al pobre Enrique no paraban de crecerle los enanos y, tras perder Francia, hasta su &lsquobritish crown&rsquo estaba siendo cuestionada por Ricardo de York, que aseveraba que el rey estaba más loco que una cabra de Cornouailles mientras la cabra de Cornouailles coronada, entre alucinaciones visuales y auditivas que al parecer eran la herencia esquizofrénica de la familia paterna, se armaba para dar comienzo a la Guerra de las Dos Rosas, es decir la lucha por el poder entre los Lancaster, dinastía a la que pertenecía la cabra real en funciones, y los York, aspirantes al trono capitaneados por Ricardo. Cuando este último muere en combate, es su hijo Eduardo quien se proclama rey mientras Enrique se esconde en Escocia aunque no lo suficiente ya que es capturado por las tropas de Eduardo y encerrado en la siniestra Torre de Londres, donde enloquece, no ya soberanamente porque el soberano era otro, sino descoronada y cascabeleramente, antes de ser acuchillado para devolverle la cordura póstuma a la vez que le quitaba de una vez todo derecho sucesorio y abría de par en par las puertas literarias para que Shakespeare lo inmortalizara en una trilogía homónima. «Brilla, hermoso sol, hasta que me compre un espejo, para que pueda ver a mi sombra caminar».