¿PLANTAR O PLANTARSE?

Ser Antonio Banderas no es levantarte una mañana y tenerlo todo hecho. Tampoco se trata de tener suerte o nacer con una semilla de talento excepcional y esperar a que florezcan los frutos. Ni siquiera es una cuestión de trabajar duro y esperar que la vida te recompense por ello. Creo que ser Antonio Banderas es sacrificarse durante años, convirtiendo esa semilla de talento en algo más que una manzana, en un árbol robusto, de profundas y firmes raíces que a fuerza de horadar la tierra, va dando con escasas y necesarias gotas de suerte; que por mucho que crece no pierde su esencia. Existen muchos hombres y mujeres de bandera, como Antonio, aunque no todos son conocidos, cada uno de ellos es excepcional.

Repito: creo que ser Banderas no es levantarte una mañana y tenerlo todo hecho, sino más bien, levantarte cada mañana queriendo hacerlo todo&hellip y conseguirlo. Imagino que Antonio se levantó una mañana queriendo hacer todo lo que estuviese en sus manos por potenciar el ámbito cultural malagueño, dispuesto a poner sus 40 años de experiencia, sus contactos, sus ideas, su dinero, y por supuesto, el amor por su ciudad en un proyecto que no muriese en el intento, que crease raíces tan profundas como para sostenerse solo durante años y años.

Pero, como diría Tony Morrison, hay suelos que son malos para ciertos tipos de flores, y está claro que el solar del antiguo cine Astoria ahora no es lo suficientemente fértil para según qué ideas. Es triste, de verdad, cuando uno se levanta cada mañana con ganas de hacerlo todo, ver cómo no basta con el talento, el trabajo duro y el apoyo de tus conciudadanos para conseguir que los sueños florezcan. Es triste ver cómo algunos contaminan nuestras tierras y provocan que hombres y mujeres de bandera, en lugar de plantar alegrías, se planten.

Antonio, muchos malagueños están pidiendo que no dejes el concurso del Astoria, otros estamos convencidos de que existen muchos suelos fértiles en nuestra tierra donde esas ideas crecerán sin duda. Allí te esperamos.