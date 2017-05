Ignacio Jáuregui: «Lo he intentado, pero no puedo ver Málaga como un viajero»

Un pomposo funeral de un lord en Londres, el viaje a la edad media a lomos de un caballo en Siena, una celebración maya en Guatemala o la ceremonia budista de puesta de largo de unas niñas en Myanmar (Birmania). En todas ellas se ha colado el arquitecto Ignacio Jáuregui (Málaga, 1967), que ha hecho de los viajes una afición que no acaba en sus periplos. Después vuelve y los escribe. Pero nada parecido a una guía o un itinerario turístico. Son impresiones, experiencias y sentimientos, como los que plasmó en los artículos para SUR que después recopiló en el libro ‘50 ensayos de secesión’. Ahora prepara su nuevo cuaderno viajero del que ofrecerá un adelanto mañana en el Aula de Cultura de SUR con la charla ‘Rituales’, que toma como hilo argumental ceremonias religiosas, sociales y colectivas que ha presenciado a lo largo del mundo. Una mirada limpia y curiosa, sin los prejuicios de la cercanía, para descubrir otras ciudades. Una visión que también intentó con la ciudad que pisa a diario, pero desistió. «Lo he intentado, pero ya no puedo ver Málaga como un viajero, como si fuera la primera vez», reconoce.

Aula de SUR Ponente: El arquitecto Ignacio Jáuregui habla sobre ‘Rituales’ en una conversación junto al director de la Fundación Picasso, José María Luna. Organiza: Aula de Cutura de SUR, con la colaboración de la Obra Social La Caixa. Fecha y lugar: Miércoles 17 (20.00 horas), en la Sociedad Económica de Amigos del País (pza de la Constitución, 7) .

Arquitecto de formación, pero escritor e inquieto agitador cultural por vocación, Ignacio Jáuregui trabaja en la agencia que dirige la Casa Natal de Picasso, el Centro Pompidou y la Colección Museo Ruso, donde programa las actividades paralelas de estas instituciones. Precisamente, el director de estos tres espacios, José María Luna, será el que acompañe al ponente en la charla, en la que sus palabras tendrán además el refuerzo de las propias imágenes captadas por el trotamundos Jáuregui. «A medida que he aprendido a viajar, me han llamado menos la atención los edificios más las personas y las miradas», reconoce el arquitecto que añade que no tiene ningún afán antropológico con sus retratos viajeros, sino ofrecer sus «observaciones». Yde camino, su «interesante» colección de fotos.

Banquetes, competiciones, mercadillos, rezos, bienvenidas sociales y ceremonias religiosas de todo tipo se mezclan en los rituales que repasará Ignacio Jáuregui, que trabaja a diario en esa Málaga de museos que tanto se admira desde fuera, pero que observa desde los ojos desmitificadores de la cercanía. Por eso confiesa su «incredulidad» cuando alguien le comenta la visión que se tiene desde el exterior de la capital como potencia cultural. Y es entonces cuando se plantea que, en general, «no damos importancia a lo que tenemos y cuando estas colecciones se vayan las echaremos de menos», considera el experto, cuya charla se organiza con el apoyo de la Obra Social La Caixa.

Entre las facetas de Jaúregui también está la afición a la música. Y es experto en una variedad: las canciones navideñas. «Es un vicio que he convertido en tradición, en un evento vintage de cada Navidad y que regalo a mis amigos», explica el arquitecto, que ya lleva 16 ediciones de estos álbumes. Todo un ritual que daría para protagonizar otra conferencia del Aula de SUR. En Navidad, claro.