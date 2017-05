COSAS DEL AMOR

Fue una victoria medio esperada, medio impredecible. El éxito del portugués Salvador Sobral en el Festival de Eurovisión ha dejado temblando a los coreógrafos gustosos de combinar lo más efectista para epatar a la audiencia europea. Al final, ya vieron o ya ven: una canción mínima, unos versos bonitos, un piano y un solista entregado. No hizo falta nada más, aunque todo lo demás nos guste o divierta. Este año el lema del cuento, siempre con final feliz menos para España, era celebrar la diversidad. Así que triunfó lo distinto: una canción romántica y un cantante recién salido de la boca del metro, con manitas de vivir y carita de morir de amor. Y que tiene hasta versiones grabadas de Bola de Nieve, ahí queda eso.

Ahora nos queda también, ah, reponernos de otros sustos: como la polifonía croata, el trasero inesperado, el gallo ronco o el nuevo farolillo rojo. Para resarcirnos tenemos ese sagaz vídeo viral, entre nostálgico y guasón, que Netflix nos regaló ayer. Un anuncio con las eternas divas eurovisivas (desde Soraya a Rosa, incluidas la gran Massiel o la propia Mirela). Está hecho con amor y encima une a generaciones analógicas y digitales en un listo cruce entre el pasado y el futuro de la televisión.

Precisamente una puesta al día de un clásico televisivo esperábamos de la resurrección que Telecinco ha hecho de &lsquoLo que necesitas es amor&rsquo, ahora a manos de Risto. Le han dado una mano de chapa y pintura a la caravana de Jesús Puente y de la Gemio y le han puesto un nombre algo descreído y medio en inglés: &lsquoAll you need is love&hellip o no&rsquo. Pero una caravana negra es un mal presagio: quizá por eso, o por un guion extraño y unos protagonistas clónicos, entre &lsquochonis&rsquo y autómatas, el estreno nos dejó más fríos que un disco de Manel Navarro. Y eso que no faltaron ni peticiones de mano, ni caquitas regaladas, ni palabras malsonantes. Pero todo se nos hizo bola, de nieve para ser exactos. Veremos si hoy, en su segundo programa, Risto saca su lado sensiblón y vibra alguna emoción por allí, aunque sea de casualidad y al estilo portugués.