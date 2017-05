Los garantes de la zarzuela

En un piso de Málaga cuelgan decenas de piezas de vestuario, trajes de época, tocados dieciochescos y un indispensable fondo de armario. Allí se dan ahora las últimas puntadas a un vestido de ‘Luisa Fernanda’. En otros tres locales, se guardan más de cien paneles de escenografía que unas veces se transformarán en ‘La verbena de la Paloma’ y otras en ‘El barberillo de Lavapiés’. Son las huellas materiales que dejan quince años de trabajo en la escena. Teatro Lírico Andaluz (TLA) celebra su aniversario en plena actividad, con el título de única compañía lírica profesional de Andalucía y como mayor garante de la zarzuela, su especialidad. Adaptarse es la clave de la supervivencia en un terreno ni fácil ni barato: lo mismo actúan sobre las tablas del Cervantes que en el patio de un colegio de Rincón de la Victoria.

Lo hacen desde que quince años atrás un grupo de amigos del Coro de Ópera de Málaga decidiera dar el paso de fundar una compañía lírica. «Había un vacío. Las producciones que se hacían eran municipales, pero no existía un grupo estable que se dedicara a la zarzuela y a la ópera», cuenta Pablo Prados, director escénico.

Es una disciplina complicada, una de las que más sufrió el tijeretazo de los teatros durante la crisis con el argumento de su elevado coste de producción. ¿Cómo lo hacen para tener 30 zarzuelas de repertorio, cinco óperas y cinco musicales? «De forma milagrosa», responde Prados. El tenor Luis Pacetti, también fundador de la compañía, aporta otra explicación: «Nuestra filosofía es arrimar el hombro». Además de ser el tenor solista que más papeles ha interpretado, él ha dirigido a la orquesta, editado partituras y hasta regido en una ocasión. Garantiza que esa actitud del siglo XIX de «yo soy cantante y salgo a cantar» ya no funciona, hay que participar en todo.

Teatro Lírico Andaluz cuenta con su propia orquesta dirigida por Arturo Díez Boscovich, que debutó por primera vez con la batuta en esta compañía. «Ellos me dieron la oportunidad y por eso siempre que puedo vuelvo», explica el director. El equipo se completa con un coro, numerosos solistas, un responsable de fabricar la escenografía, dos encargadas de confeccionar el vestuario, tramoyistas... Hasta cien personas se vuelcan con el proyecto. Todos son profesionales, pero no todos tiene una ocupación completa al Teatro Lírico Andaluz. «Vivir exclusivamente de una actividad de este tipo en Málaga es complicado», confirma Luis Pacetti, una de las voces más reconocidas de la escena malagueña y, al mismo tiempo, profesor de canto en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Él podría haberse centrado en el circuito internacional, pero admite: «Estoy muy apegado a la tierra y no sirvo para esa vida». Con TLA se ha probado en papeles que «jamás» habría hecho en otras circunstancias, desde el tenor galán hasta el cómico. «Y lo disfruto», asegura.

El toque cómico y divertido es marca de la casa. Teatro Lírico Andaluz siente debilidad por la zarzuela, mucho menos dramática que la ópera. «Queremos que la gente se lo pase bien. Todas las zarzuelas, por mucho sesgo dramático que tengan, cuentan con una parte humorística, y eso es lo que busca nuestro público», dice Pacetti. Defienden un género «que no ha sido valorado en su justa medida» y al que apenas se le da espacio en las temporadas líricas de los teatros: lo poco que hay es ópera. «Queremos quitarle esa pátina de antiguo que le han colocado sin razón, los libretos son auténticas joyas teatrales», añade. Díez Boscovich lo corrobora: «Son historias que hacen que el público pase un rato agradable». Y no son precisamente fáciles. «Diría que hasta es más complicado que una ópera, porque el nivel actoral crece de forma importante. La declamación es fundamental», sentencia Prados. «Y algunas como ‘Doña Francisquita’ son musicalmente muy complejas de dirigir», aporta Díez Boscovich.

En la agenda

Ellos han conseguido que estas producciones estén en los principales escenarios de las capitales de provincia, pero también en pequeños auditorios de pueblos donde la lírica suena en muy contadas ocasiones. A finales de abril estrenaron la primera temporada de zarzuela del Auditorio Felipe VI de Estepona con ‘La del manojo de rosas’, durante tres días (12, 13 y 14 de mayo) rinden homenaje a Mozart -su compositor de ópera predilecto por su tono jocoso- en el Centro Cultural María Victoria Atencia y el 18 de junio cerrarán el XII Ciclo Malagueño de Zarzuela en el Teatro Cervantes con ‘Luisa Fernanda’. Entre medias, levantarán el telón en Huelva capital, Mairena del Alcor (Sevilla), Villanueva de Córdoba y Gibraltar.

Con el verano volverán también las actuaciones al aire libre, que otras temporadas han tenido como escenario el castillo de Monda, el patio del colegio Manuel Laza Palacio de Rincón de la Victoria, el Portón de Alhaurín de la Torre y rincones de Almuñécar y el Puerto de Santa María.

Solo les falta un teatro de capital andaluza por pisar: el Maestranza de Sevilla. Y llevan a gala haber convocado a 4.000 personas con ‘La verbena de la Paloma’ en el Palacio de Congresos de Granada en 2010. Fueron el espectáculo más multitudinario de ese año junto con el concierto de Alejandro Sanz. ¿Quién dice que la lírica no mueve a la masas?