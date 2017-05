El cuerpo que no está

Se me ocurren pocos conceptos que definan mejor el proceder y la poética de Paloma de la Cruz (Málaga, 1991) que el de «inverso». Éste, precisamente en femenino, aparece en el título de su primera exposición individual: ‘Erótica inversa’. Esta pertinencia del título descansa en algo que paradójicamente no se ve. Es decir, la mayoría de las piezas aluden al cuerpo y a la mujer, aunque éstos nunca aparecen. Sus piezas, sin embargo, los hacen presentes a través de la metáfora, de la reificación (que un objeto adquiera sentido humano) o de la metonimia (a través del efecto se intuye lo que lo provoca). Dada esas sumas metafóricas, el conjunto toma valor alegórico: el cuerpo femenino ‘flota’; es aludido desde su ausencia, intuido en ocasiones como oprimido o apresado, mientras que en otras bascula entre lo reverencial e íntimo y la exuberancia, recurriendo al imaginario en torno a la mujer o generando nuevos símbolos.

'Erótica inversa' La exposición: Una decena de obras la componen, empleando como disciplina o técnica central la cerámica, que ocupa paredes (murales alicatados), se apropia de bidés o se configura como piezas exentas (de suelo). Esas distintas obras se conforman como esculturas, instalaciones e instalaciones ambientales, que invitan a un gran recogimiento. Comisarios: Carmen Osuna y Carlos Miranda.

Ese sentido metonímico se aprecia en la que puede ser la obra central. Una monumental extensión de cerámica que representa un elemento textil se conforma, además de por su juego con el encaje, en huella o impronta del cuerpo que lo moró, que hubo de ocuparlo moldeándolo al generar en él pliegues y arrugas. En ese punto se suceden los desplazamientos de significantes y significados. Esto es, la figura de tela (cerámica) se conforma en piel, en epidermis que abriga, reconforta o, cual máscara, camufla, reviste cambiando o condicionando lo que descansa bajo ella. Del mismo modo, esa tela o esa piel, auténticas metonimias y metáforas del cuerpo, pueden también transmutarse en paisaje, en orografía o topografía. Esa extensión está cruzada por figuradas colinas, valles, vaguadas, fallas y desniveles. La imagen está marcada por una inequívoca poetización. Ciertamente, la metaforización del cuerpo humano como paisaje ha sido una imagen recurrente en la creación artística y poética. Justamente, una de las acepciones de «inversa» procede de la geología, de cómo ciertas capas quedan por encima de otras.

Si el paisaje ha sido humanizado o empleado como metáfora del cuerpo, la arquitectura, tradicionalmente, ha corrido la misma suerte. En otras piezas, como en un mural cerámico de suelo a techo (una pared alicatada), lo textil, representado en el encaje femenino, se convierte precisamente en imagen arquitectónica. El techo parece sustentarse en virtud a unas columnas que no son otra cosa que ligas y que descansan sobre lo que parece un encaje y que hace las veces de zócalo. Resulta imposible, al situarse frente a la pared alicatada con motivos que basculan entre lo arquitectónico y la lencería, no pensar, por distintos motivos, en el modernismo, ya sea por el propio universo que representa como por ese uso de la cerámica que ocupa el espacio y lo engalana, que incluso erotiza la arquitectura. Ese frontal de arcadas y zócalos hechos de filigranas y puntillas pueden hacernos rememorar los bancos corridos del modernista Parque Güell de Gaudí (Barcelona). No deja de ser curioso este extremo, ya que en 1933 (números 3-4), Dalí publicó en la revista ‘Minotaure’ ‘De la belleza aterradora y comestible de la arquitectura modernista’, artículo ilustrado por fotografías de Man Ray (edificios de Gaudí, entre ellos el Parque Güell) y de Brassaï (barandillas, también modernistas, del metro de París). El texto –un elogio a Gaudí– evidenciaba el uso de la curva y la ondulación en la construcción del arquitecto catalán, aspecto que vehiculaba cierta idea de ‘éxtasis erótico’ que venía a inferirse por la aparición de formas fálicas, los rostros de cabezas femeninas incluidas en obras de Gaudí que podían representar ese éxtasis y, como colofón, con el ‘collage’ ‘daliniano’ ‘El fenómeno del éxtasis’, una suma de rostros, principalmente femeninos, que evocaban el clímax sexual.

Junto a ese mural de resonancias modernistas, y siguiendo con esa ‘corporeización’ de la arquitectura, De la Cruz interviene con otro mural una esquina de la sala de exposiciones, que parece embutirse en una suerte de corsé que modela y origina la ilusión de estrechamiento. Estrechamiento y encorsetamiento pueden poseer una carga crítica contra la imposición de cánones de belleza. Abordar esas cuestiones a través de la erotización y de elementos relacionados con la mujer y su cuerpo aporta valor al posicionamiento de la artista. Es interesante observar cómo, desde una disciplina como la cerámica, no sólo aborda puestas en escenas escultóricas, también desemboca en la instalación y en la instalación ambiental. Asimismo, no podemos obviar el proceso de individualización que desarrolla con un bien de consumo (masivo y estandarizado) como es el bidé. Más allá de cualquier referencia a Duchamp –el aura de su urinario puede palparse–, esa individualización, que realiza mediante un trabajo epidérmico sobre las asépticas superficies del sanitario, en las que incorpora, en cerámica, los motivos vegetales de los encajes, vuelve a propiciar la reificación, la conversión de ese elemento de higiene íntima en una nueva metáfora femenina. En este caso, además, la morfología del bidé propicia esa alusión a la mujer. No dejan de ser ambivalentes estos símbolos originados mediante la intervención de los bidés, ya que basculan entre lo íntimo y casi reverencial y cierta adscripción de la mujer a lo doméstico, como las mimetizaciones de la serie ‘Ciencia ficción’ (2003) de Marina Núñez (mujeres que se diluían en elementos del hogar).

Dos tímidos guiños a una serie anterior aparecen. Se trata de los dos vástagos que De la Cruz modela con su vagina y que avivan el recuerdo de Shigeko Kubota, Carolee Schneemann o Louise Bourgeois. Son ejemplares de ‘lo inverso’: la mujer posibilita esas formas, símbolos de lo opuesto, fruto del cuerpo que no está pero que se siente.