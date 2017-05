Guardo una caja repleta de cuadernos con las páginas en blanco. De vez en cuando saco alguno y lo convierto en una puerta abierta al mundo. Lo abro al iniciar un viaje, por ejemplo, y lo lleno de notas, dibujos, tickets, facturas, etiquetas de vinos y cervezas, resguardos de papel, cartas de baraja que encuentro por el suelo de las ciudades, billetes de dinero volante de distintos países, flores secas. Unos se convierten en cuadernos de viaje, otros en agenda, otros en libreta de principios que utilizo para escribir la frase inicial de novelas que no suelen pasar de la primera línea. También tengo un cuaderno de títulos y otro de autógrafos. Cada persona que duerme en casa escribe unas palabras en el cuaderno de huéspedes. Hay varias libretas de notas, dispersas por las distintas habitaciones, en las que escribo las ideas que se me ocurren en cualquier momento. El cuaderno de calle es el que llevo siempre encima cuando salgo de casa, un cuaderno de trayectos cortos. Una vez salen de la caja de posibilidades ya no vuelven a entrar. Como un nacimiento. Abandonan la confortable oscuridad para salir a la luz y descubrir universos secretos.

Cada vez que abro la caja tengo la sensación de regresar a la infancia. No son cuadernos normales sino que cada uno encierra una historia antes de que yo los bautice. Unos son regalos, otros los compré en lugares inolvidables, los hay que me sedujeron nada más verlos, alguno incluso lo he creado yo con mis propias manos, alguno se diría que me estaba esperando. Me conmueve la belleza de las páginas blancas. Las miro detenidamente antes de hacer nada, como un pintor delante del modelo. Hasta que se produce un acto de complicidad y yo comienzo a intervenir. Dibujo, escribo, coso, pego. Cada cuaderno es un futuro por resolver. Un tesoro oculto. Por eso hay que gastarlos poco a poco, sin prisas y con delicadeza, no se puede quemar el porvenir. Hay que aprovechar las posibilidades que aguardan su turno en el juguete del tiempo.

No escribo el diario personal en ningún cuaderno, prefiero dejarlo abierto a la imaginación. Sin embargo, cada uno de ellos refleja un aspecto de mi vida con todas sus particularidades. Mantenemos una relación íntima y respetuosa, divertida, sorprendente, procuramos evitar las notas tristes porque ya vienen solas. Los cuadernos que esperan en la caja son todavía un enigma, una ilusión, una aventura. Ignoro por qué mundos se van a mover y dónde nos vamos a encontrar para iniciar el camino los dos juntos, página a página, ambos sabemos que existen millones de posibilidades, tantas como sueños.