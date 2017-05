Volverán ... ¿o no?

Es cierto que todos los días tengo que barrer la terraza, que la pared se ensucia y que habrá que pintar cuando se marchen las golondrinas. También es cierto que esta minúscula tarea hará que vuelvan la primavera que viene a colgar su nido aquí, a hacer de mi casa su hogar durante unos meses. En 2014 la asociación SEO Birdlife eligió a la golondrina como el ave del año, no solo por su belleza y resistencia, sino por la triste noticia de que su población había descendido un 30% en la última década. Un año después recordaba a los lectores de su blog que existen multas de hasta 200.000 euros por destruir nidos de golondrinas, aviones o vencejos. Pero la realidad es que no es suficiente con multar la destrucción, ya que en muchos casos, se toman medidas para impedir que estas aves ni siquiera puedan empezar a construir su nido. Las nuevas formas de explotación agraria y la nueva arquitectura tampoco favorecen a la sostenibilidad de estas especies, que se alimentan de insectos, de esos de los que ya no vemos en las verduras como antaño. Imagino que algún día cambiaremos de mentalidad y empezaremos a hacer las cosas de otra manera, ahora lo llaman sostenibilidad, pronto lo llamarán supervivencia. Afortunadamente, existen ya personas que nadan contracorriente y buscan alternativas para que la riqueza natural de nuestro mundo sobreviva al sistema de consumismo que se expande cada día más. Laura, afincada en Málaga desde hace dos años, compra nidos para los pájaros que quieran procrear en su jardincito; Aitor Mora, joven oscense, utilizó las Redes Sociales para crear y difundir su proyecto Avin (Aves Insectívoras), que ya se ha extendido por ocho provincias, con voluntarios que se dedican a proporcionar a las aves un lugar para anidar y recuperan a los polluelos caídos. Pequeños gestos que pueden ser la diferencia entre un cielo azul desierto y un cielo lleno de vida, aunque nos toque barrer la terraza de vez en cuando.