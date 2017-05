Hugh Thomas: «El odio de los años treinta hoy sólo existe entre los políticos»

Usted ha estudiado a muchos personajes de la historia española. ¿Qué le ha seducido de Barreiros para escribir sobre él?

No hay muchas biografías de empresarios españoles. He pensado que se podía hacer algo original, porque no hay otros empresarios de la época de Franco. Esa época es interesante, porque el régimen era opuesto al empresario privado. Había una especie de desdén por ellos. Se pensaba que el Estado podía hacerlo todo.

¿Hay algún personaje actual que le interese tanto como los históricos?

Fraga es un hombre muy interesante. Aunque yo no voy a hacerla, su biografía podría ser muy interesante también, porque ha habido tantos cambios en su vida... joven liberal del régimen de Franco, ministro más o menos abierto en los años sesenta, un hombre duro en los setenta, presidente de Galicia. Él buscó el poder en España, pero sólo lo consiguió en Galicia, donde lo hizo muy bien.

Usted ha escrito "Quién es quién de los conquistadores" ¿Incluiría ahora en ese libro a Amancio Ortega o a Emilio Botín?

Posiblemente, porque han conquistado mercados. También a Barreiros, que también conquistó mercados en otros sitios. Venezuela, Egipto, Alemania, Arabia Saudí, Cuba. Se puede hablar de los empresarios como conquistadores, pero los del siglo XVI eran distintos; buscaban tres cosas: oro, gloria al estilo del Renacimiento y la motivación religiosa. La conversión de los indígenas fue posiblemente el motor.

El Papa mencionó la semana pasada que la colonización supuso sufrimiento para los indígenas. ¿Debe España hacer una autocrítica?

No. No es necesario hacer eso. Nuestra generación no debe pedir perdón por lo que pasó hace siglos. En Inglaterra hay ahora una controversia sobre la trata de esclavos. Eso fue una cosa terrible, pero los ingleses hicieron una gran contribución para terminar con ella.

¿Se avergüenza España de su historia?

Posiblemente. Es muy difícil aceptar lo que pasó durante la conquista. Lo que se hizo en esa época fue tan extraordinario que es difícil seguir esa trayectoria.

Usted es un experto en la Guerra Civil...

Lo he olvidado todo.

¿Qué le parece cuando algún político dice que estamos cerca de otra guerra civil?

No estoy de acuerdo. El odio de los años treinta no existe. Entre los políticos, posiblemente, pero es otra cosa. En el pasado había odio entre las clases, y eso no lo veo.

¿Cuando se escriba la historia de España en el siglo XXI el primer capítulo será el de la corrupción urbanística?

La corrupción urbanística es algo que ha ocurrido siempre en los países desarrollados. Cuando hay desarrollo hay corrupción. Esto también se nota en Inglaterra, donde no hay corrupción en altos niveles de la política, pero sí en los ayuntamientos.

Llama la atención que los mejores hispanistas sean británicos

Es su opinión.

¿Por qué usted decidió dedicar su vida a estudiar España?

Yo viajé a España muy joven y pensé que sería muy interesante estudiar los orígenes de la Guerra Civil. ¿Cómo fue posible que eso pasara en un país con gente tan simpática y agradable? Ese viaje fue en los años cincuenta. Es interesante la pregunta sobre por qué España interesa tanto en mi país, pero yo no puedo dar una respuesta adecuada.

¿Después de Barreiros tiene algún otro proyecto?

Estoy trabajando en el siglo XVI, en otro libro sobre el imperio español. Va a ser sobre lo que ha pasado en el imperio durante la época de Carlos V, entre 1525 hasta los años cincuenta del siglo XVI. Eso incluye la conquista del Perú, Florida, donde se buscó otro reino que no se encontró; Orellana en el Amazonas, todo eso.

¿Qué ha cambiado en su vida desde que lo nombraron lord?

Bueno, voy a la Cámara de los Lores, es interesante. Doy cuatro o cinco discursos al año, voto de vez en cuando... Yo entré a la Cámara como conservador, nombrado por la señora Tatcher. Después salí en disconformidad con el euroescepticismo de los conservadores y me pasé a los liberales. Ahora soy independiente.

¿Echará de menos a Tony Blair?

Blair ha hecho una gran cosa cambiando al Partido Laborista, pero su gran error ha sido seguir a Bush en la guerra de Irak. Todo el mundo ha dicho eso. Ahora tiene muchos enemigos y pocos amigos.

¿La historia será dura con él?

Seguro. Su encanto personal será olvidado, pero sus errores se recordarán. Tiene mucho encanto personal, pero no tanto como Clinton.

¿Conoce a Clinton?

Estuve con él hace un mes. ¿Sabe qué me dijo?

¿Qué?

«Hugh, I love your books».