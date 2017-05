Que no decaiga

Se cae el alcalde de Málaga de una bici cuando hacía una de sus hábiles muestras de equilibrio y llueven las risas jocosas en las redes. Qué cosas: a veces es más peligroso un biciclo que una comisión de investigación de Art Natura donde te desmontan, pero con ruedines de apoyo como para no caerse, el mayor fiasco político de tu gestión cultural. No hay derrape que por bien no venga.

Al tiempo, los candidatos y candidata en las primarias del PSOE se han caído del guindo tras los avales y encaran ahora una campaña a cara de perro. O de gatos escaldados, pues este ‘finde’ Patxi, Pedro y Susana se han dejado caer donde menos queridos han sido por los avalistas. La presidenta andaluza, además, competirá el próximo sábado desde La Sexta con el desinflado representante español en Eurovisión. Aunque dados los negros pronósticos, o sea la mala pinta que tiene la cosa para el surfero que este año canta o algo parecido por España, yo creo que el hombre hasta firmaría lo de quedar segundo, o hasta segundo por la cola. Caerán todas las tramas de la Operación ‘Lezo’; llegará a caer algún día hasta el fiscal Moix, que vaya caiditas tiene, pero lo de Eurovisión para España una vez más será un no es no y este año tampoco caerá esa breva.

Pero lloremos por un ojo, que con los dos ya lloran los catorce millones de españoles alérgicos: no a Eurovisión, sino a las gramíneas, al olivo o a los ácaros. Les dicen –nos dicen, ay– que este año el polen viene más agresivo que nunca. Como si no hubiéramos caído ya en ello. Y mientras tanto ayer esperamos poquito para ver de qué lado caía la bola en el ‘match point’ de las elecciones en Francia, donde cayó Le Pen para alivio de los caídos por la libertad, la igualdad y la fraternidad. No sé si han caído en la cuenta ante todo esto: pasan cosas importantes, como que esta semana se tumbará la ley de RTVE, o que han enterrado hasta al ‘Obamacare’. Pero lo que más preocupó al universo estos días fue el vahído que le dio la otra noche a Whatsapp. Qué caidita más tonta. Y menudo plan de ‘Occidentali’s Karma’.