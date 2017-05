Roca Rey, casi por la Puerta del Príncipe

La corrida de Victoriano del Río, muy desigual en fachada y condición, fue río revuelto y cajón de sastre. El primero, ensabanado y moteado, capirote en cárdeno y botinero, fue el toro más espectacular de cuantos se llevan jugados en la feria. Y el más bello también, hasta que un puyazo muy trasero, en mitad del lomo, lo dejó repintado con una cincha de sangre. El toro se emplazó después de picado. Después de emplazarse, sacó una desgana infinita. Tanta belleza para nada. Como si al toro se le hubiera ido por la sangre lo que llevara dentro. Castella despachó enseguida.

El tercero, del segundo hierro de Victoriano del Río, el de Toros de Cortés, negro carbonero y capirote, apenas se tuvo en pie, claudicó tras un puyazo y fue devuelto. De Toros de Cortés fue el sobrero. 600 kilos, engatillado, bastante mejor hecho que la mayoría de los titulares. Le cortó las orejas Roca Rey al cabo de una faena de tanta resolución como inteligencia, y tanta firmeza como cabeza. Poder, valor y temple. La trinidad imprescindible del torero capaz.

Solo después de una tanda de apertura en tablas por estatuarios jaleados por lo firmes y la suavidad de toques y vuelo, el toro se dio a la fuga al galope y a querencia. Fue de los que se torean en querencia y solo ahí. En terreno del toro, por tanto, se fue a faenar Roca Rey sin dilación, y estuvo toreando y no haciendo nada más que eso desde el primer al último muletazo de una faena muy bien armada y pensada, ligada, suave en las formas pero de llamativa autoridad. Toreo por abajo y enganchado, salpicado en dos remates de tanda con golpes del repertorio temerario de Roca, que esta vez no fue argumental sino anecdótico. Una arrucina, que siempre sorprende; dos rizos de circulares cambiados por la espalda. Pero una y otro abrochados con soberbios pases de pecho. El toreo al natural ayudado, porque el viento molestaba, tuvo rancio aire. Las roscas en redondo, impecables.

La diligencia fue clave, la gente vibró como no lo había hecho en toda la semana. Por encima de la naturalidad, el descaro sencillo de Roca Rey, que tuvo el toro en la mano y a su antojo, y lo tumbó de gran estocada hasta el puño pero perdiendo el engaño en la reunión. La carrera del toro a las tablas contrarias con la espada dentro fue fantástica. La muerte, más lenta de lo previsto. Un aviso mientras resistía el toro. Dos orejas. Unas cuantas banderas de Perú en una grada y en el infinito tendido 11 de la Maestranza. Orgullo nacional. La feria patas arriba. La confirmación del carácter del torero de Lima. No se adivina su techo. Porque no imita a nadie.

Se abrió hueco un rumor expectante, un deseo, de que Roca Rey pudiera salir por la Puerta del Príncipe, gloria mayor de Sevilla. Y casi casi. Si llega a matar en el primer intento al sexto toro, le corta la oreja, la preceptiva tercera para auparse al carro del sol. Pero no lo mató. Sí lo toreó con cabeza y rigor, con su soltura y su firmeza ya proverbiales, y, al contrario que en la primera baza, sujetando al toro, obligando en la contraquerencia, pues en todos los remates de tanda hizo el toro amago de irse. El gobierno fue notable. Dos tandas en redondo, también. Incluso cuando el toro punteaba protestando. Una delicia la tanda de manoletinas -estas sí- previa a la igualada. No le vio la muerte al toro Roca, que lleva este año tirados sin puntilla unos cuantos.