Fernando Delgado: «La memoria es tramposa, el olvido no»

«La culpa no siempre es un lastre. En algún caso se puede vivir con orgullo». Lo dice Fernando Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 1947) que ha armado en tono a la transformación redentora de la culpa su última novela, ‘El huido que leyó su esquela’ (Planeta). Completa con ella la trilogía que comenzó hace dos décadas con ‘No estabas en el cielo’ (1996) y que continuó con ‘Isla sin mar’ (2002). Es un paseo por sus obsesiones familiares, con personajes comunes y sin conexión argumental. Con escaño hoy en las Cortes Valencianas, cree Delgado que vivimos un «tiempo espantoso» en la política local y global. Donald Trump es «el símbolo de lo peor» de esta era oscura, «todo un payaso y una de una ridiculez y grosería insuperables», dice.

El amor, el dolor, el gozo, el deseo y el olvido, son junto a la culpa los motores de un relato que tiene su origen en un fantasma de su infancia. Perdió muy pronto a su progenitor y un amiguito le dijo que su padre había muerto ahogado en la playa de sus abuelos. De ahí que para el ganador del premio Planeta en 1995, exdirector de RNE y hoy parlamentario socialista, esta sea ‘la trilogía del ahogado’. Comenzó dando voz al hijo, siguió con la abuela y ahora se la otorga al padre, ahogado supuestamente en un playa de Tenerife y localizado muchos años más tarde en Suiza.

¿Se puede salir moralmente impune de un homicidio? ¿Se puede vivir con la culpa de un crimen?. Son preguntas de Héctor Aguilar Camín a las que Delgado trata de responder lo largo de las páginas de una novela con la que explora las otras caras de la culpa, como esta emoción «se puede vivir gozosamente en lugar de un castigo».

Carlos, el protagonista, huye de la acusación de asesinato de un cacique. Bajo la nueva identidad de Ángel, su huida le llevará a París y Berna, donde creará otra familia. «Todos huimos de nosotros mismos en algún momento y todos tenemos la permanente necesidad de encontrar un lugar», dice Delgado, tinerfeño trasterrado a Madrid en los ochenta y que halló refugio hace veinte años en Faura (Valencia).

Obligado a ser otro, su protagonista nunca se sentirá aplastado por el peso del pasado. «La culpa no es siempre perversa; a veces es necesaria y en lugar de ser un peso, puede ser heroica, orgullosa y redentora», insiste Delgado, que rompe también una lanza en favor de una desmemoria a veces necesaria, de un olvido al que se aferrará el protagonista tras recibir una carta con su verdadero nombre y que de devuelve al pasado que había enterrado.

«El olvido no hace trampas, mientras que la memoria es siempre traicionera, hasta perversa. Nos impone sus falacias y falsas construcciones», advierte. «Tenemos recuerdos, ideas y emociones porque la memoria es un poco falsaria. El olvido se construye con la nada. No engaña. Es como la muerte», resume.

Dice Delgado que él no hace «novela de la memoria», pero que su memoria «está muy presente en mis novelas, y no siempre con hechos reales, sino con los que uno imagina de otra manera». «La memoria no refleja lo que se es, sino lo que se quiso o se pudo ser», apunta.

«Por nada dejaría de escribir. La literatura y yo somos lo mismo», se ufana este veterano periodista, escritor y político reciente, que publicó su primera novela hace 43 años y al que no le tienta novelar sobre la política que ahora conoce desde dentro. Durante años ha observado y analizado la situación política en artículos y tertulias periodísticas, pero no le apetece mucho abordarla desde la literatura. «Los tiempos son tremebundos y la política dará muchos personajes e historias que llegaran a literatura, así que ya veremos», dice. «Vivimos una época terrible, ausente de razón y reflexión, con discursos políticos mediocres y a menudo gratuitos» lamenta. Juzga «espantoso» el panorama social y político dentro y fuera de casa y dice que Donald Trump «es la imagen de un tiempo terrorífico». «Trump es el símbolo de lo peor de un tiempo nefasto, deplorable. Es imposible ser mas ridículo, analfabeto y zafio; es lo que en mi tierra llamamos un ‘machango’. Es desagradable y grosero hasta niveles inconcebibles. Insuperables. Merece el mismo trato que él depara a los demás», arguye Delgado que lamenta que Trump haya convertido la escena internacional en «una pelea de gallos».