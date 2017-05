Ciudadano Picasso

El pasado jueves se inauguró en la Alianza Francesa de Málaga la instalación de una capilla ardiente que incluye la escultura hiperrealista que muestra el cadáver de Pablo Picasso. La pieza, fabricada con silicona, resina de poliéster, fibra de vidrio, poliuretano y pelo humano, ha sido realizada por el artista madrileño Eugenio Merino y está comisariada por Los Interventores. Durante los días previos y siguientes a la inauguración, fueron pocos los medios de comunicación que no se hicieron eco de la muestra. Casi todas las televisiones nacionales la han incluido en sus informativos y hay artículos extensos en prensa escrita, y todo esto le viene muy bien a los artífices de la instalación porque la llamada de atención es importante para que la obra avance. Aquí no está únicamente la exhibición de una escultura que ya por su realismo es admirable. También hay una estupenda lápida de mármol, un folleto y una postal, pero la obra no termina ahí: ayer ya había turistas haciéndose ‘sefies’ delante de la pieza. Con ese disparo de cámara consiguen sacralizar la muerte y al personaje en cuestión, provocando precisamente aquello que se pretende señalar.

Para completar el círculo con ironía, Los Interventores también completan su particular ‘ruta Picasso’ con un folleto en el que hay un mapa de Málaga. Los Interventores han prometido que harán alguna visita guiada. Se aprecian en el mapa el lugar del nacimiento de Picasso o de su bautizo, también el lugar de su último examen para entrar en Segunda Enseñanza. La novedad es la muerte en tierras francesas.

Una referencia evidente apunta a Rogelio López Cuenca (por algo el artista llevaba una camiseta suya durante la inauguración), a su exposición ‘Ciudad Picasso’, y a otros proyectos y a textos inolvidables con los que el artista nerjeño ha señalado, de forma por cierto pionera respecto a esta ciudad, la ‘picassización’ de Málaga después del ‘redescubrimiento’ de su figura y a todo el proceso de frivolización que ha venido después. Bares de tapas, autoescuelas, pizzerías, tiendas de souvenirs. Málaga, su mejor lienzo. ‘Modas Picasso’, ‘Picassitio’, ‘Casi de todo Picasso’. Cuando Rogelio vivía en el centro de Málaga, construyeron enfrente de su portal un bloque de pisos que se anunciaba diciendo: “¿Picasso o Marisol? ¡Picassol!”. Era en la calle San Juan de Letrán. Por aquel entonces todavía la llamábamos ‘San Juan de letrina’ porque era el urinario del botellón de la plaza de la Merced. Aquello también suscitó lo de “la Málaga que olió Picasso” y otras reflexiones a cual más jugosa. Una de ellas es la de una ciudad que empezaba a dedicarse, como en un parque temático, a una figura que en realidad pasó poco tiempo en ella y a la que nunca más pudo volver más allá de un par de veraneos en la infancia, aunque también es cierto que tampoco lo intentó. En definitiva, la relación con la obra de Rogelio López Cuenca es tan evidente que a quienes estén familiarizados con ella este ‘Aquí murió Picasso’ les resultará algo visto, pero el montaje de la exposición sin duda merece una visita.

El ‘selfie’

Aunque sea el más importante, López Cuenca no es aquí el único referente. Entre otras cosas, porque la invasión turística y la gentrificación son fenómenos globales que ya están afectando a muchísimos lugares del mundo. La ‘picassización’ de Málaga es un proceso que parece concluido porque ha quedado absorbido por otro proceso, la ‘musealización’ de la ciudad y su posterior conversión del Centro Histórico en una zona para la visita o el ocio, en definitiva en un espacio diseñado para el placer. Además de Rogelio, los promotores de esta exposición citan como referentes dos obras fundamentales que hablan del turismo como la puesta en escena fundamental de nuestro tiempo: "El turista, una nueva teoría de la clase ociosa" de Dean MacCannell, un clásico de la sociología escrito sorprendentemente en 1976, y el más reciente ‘Rincones de postales’ de Estrella de Diego, donde además introduce el ‘selfie’ una pieza fundamental para el ritual turístico y que resulta muy útil al visitante para la autentificación de la experiencia. Se trata de decirle al mundo “yo he estado aquí, donde nació (o murió) Picasso”.