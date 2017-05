«Voy cada día al taller, la luthería sigue dando sentido a mi vida»

«¡Uy, madre mía! La historia es larga», avisa José Ángel Chacón Tenllado cuando se le pregunta por el origen de su afición a la luthería. El maestro toma aire y empieza: «Pertenezco a una familia venida a menos que llegó a Málaga en el año 1945. Era modelista de fundición enamorado de la madera y también melómano, algo que me venía de familia porque mi madre tocaba el piano. Era normal que terminara haciendo instrumentos musicales». En pocas líneas, «así muy resumido», José Ángel concentra 84 años de vida, buena parte de ellos pasados entre virutas de madera en un taller. Todavía hoy va «todos los días». «Y sigo construyendo», asegura. Lo hacer por una razón muy sencilla: «Es donde me encuentro más a gusto. La luthería le sigue dando sentido a mi vida».

Pero ayer José Ángel Chacón Tenllado no fue al estudio. Amigos y familiares le esperaban en el Museo Interactivo de la Música (MIMMA), donde recibió la distinción de Socio de Honor del Club de Amigos del MIMMA en el XIV aniversario del espacio expositivo. En su currículum tiene el haber sido reconocido en el ‘Dictionnaire Universel des Luthier’ y el haber recibido la Medalla de Plata de las Bellas Artes de manos del Ministerio de Cultura. «Y es la primera vez que le veo llorar de emoción», contaba tras el acto Chico Chacón Escobar, la segunda generación de luthiers que ya ha tomado el mando del oficio. Tiene un porqué: «Los títulos no le llaman la atención, pero este le emociona especialmente por compartirlo con dos personas a las que tiene un aprecio tremendo: Gonzalo Martín Tenllado (que lo recibió a título póstumo) y Carlos Álvarez».

El MIMMA agradecía así el vínculo del maestro de la madera con el museo, su amistad con el fundador Miguel Ángel Piédrola Orta y sus trabajos para restaurar instrumentos de la colección. Y, sobre todo, premiaba de esta forma una trayectoria que ha creado escuela en Málaga.

Llegó a la luthería de forma natural, uniendo su pasión por la madera y por la música; y se formó en el arte de la construcción de instrumentos por pura intuición. «Aquí no había nada para aprender a construir una guitarra y los constructores antiguos eran muy celosos con su trabajo, no querían compartirlo», recuerda. Pasaron años de prueba y error hasta que pudo dar forma a su primer violín. «Lo presenté a varios violinistas de Málaga, les dije que lo había comprado en Cremona. Después de probarlo, se deshacían en elogios sobre su timbre y sonoridad, pero cuando les dije la verdad, el violín poco a poco fue perdiendo todas sus cualidades acústicas», cuenta.

En Málaga no podía avanzar más, así que decidió emigrar a Italia y establecerse en Biella, en el Piamonte, donde montó un taller. Allí descubrió que todas las técnicas que él utilizaba por intuición eran las que empleaban los maestros artesanos italiano. «Me alegró comprobarlo, pero luego me dio tristeza de pensar que yo había tenido que inventar lo que ya estaba inventado por falta de un maestro», reflexiona. Ese pensamiento le hizo volver a Málaga en 1983 y levantar la primera Escuela de Luthería Malagueña.

Instrumentos raros

Hoy es su hijo quien lleva las riendas de la enseñanza en su sede de calle Moraima, con una veintena de alumnos fijos además de muchos otros temporales que participan en cursos intensivos. Chacón Tenllado trabaja allí «a su ritmo», haciendo lo que siempre ha querido pero no siempre ha podido. Porque se confiesa un «soñador» y su hijo lo corrobora: «Cuando necesitaba mantener a la familia se ponía a trabajar y cuando ya conseguía el dinero se dedicaba a hacer instrumentos raros que no se vendían, solo por superarse a sí mismo», relata Chico Chacón. Desde la jubilación, el maestro luthier se recrea en esas rarezas con total tranquilidad: «He construido todo lo que he querido y ahora hago instrumentos que no encarga nadie, una viola de amores, una zanfona, violas de gamba...».

Y cuando se cansa del taller.... «me voy al ordenador para hacer reflexiones sobre la luthería». Tiene mucho que decir. José Ángel Chacón lamenta que este arte no tenga en España la consideración que se le da en Francia, Alemania, Italia o EE UU. «Allí tienen la categoría de licenciados. Aquí no podemos llamarnos restauradores, sino reparadores. Como los que ponían las asas a las latas de la leche condensada para hacer los jarrillos», argumenta.

Mantiene que existe «mucha confusión» en la definición de los oficios artesanales por parte de las autoridades: «Los quieren igualar y unificar, basta con que sean piezas de madera para considerar que todo es lo mismo; pero la luthería es algo tan especial que no puede compararse con cualquier cosa. No se puede desvincular nunca de la música, como quieren hacer, porque entonces pierde su valor». Lo dice la experiencia.