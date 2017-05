El Palacio Episcopal reivindica la vigencia de la pintura en el arte contemporáneo

“La pintura ha sido asesinada muchas veces durante los últimos tres siglos. Esta exposición tiene una tesis principal: que la pintura está muy fuerte de regreso”. Habla el coleccionista, mecenas, artista y marchante Roberto Polo, patrono en The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), Gran Mecenas del Museo del Louvre de París y poseedor de una de las colecciones de arte más importantes de la escena internacional. Habla Polo en la presentación de la muestra ‘Painting after postmodernism Belgium-USA’ que mañana abrirá al público (y de manera gratuita durante esa jornada) en el Palacio Episcopal con su reivindicación de la vigencia de la pintura en el arte contemporáneo.

La exposición Título: ‘Painting after postmodernism Belgium-USA’. Lugar: Palacio Episcopal. Fecha: Hasta el 2 de julio. Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas. Entradas: Hoy, gratis. A partir de mañana, 4 euros el pase general y 2 euros la entrada reducida y para malagueños.

Lo hace a través de 32 piezas de 16 artistas norteamericanos y belgas. Autores “al margen del mercado” como destaca Polo, quien acota que ante los ojos del espectador se pone ahora “una pintura que no cita al pasado”. Porque, como resume Rose, “las imágenes nacen del proceso de creación, son el final”.

De este modo, Polo y Rose coinciden al señalarse como descubridores del “primer movimiento internacional en la pintura después del posmodernismo”. Un movimiento que encontraría algunos de sus puntos cardinales en la importancia del proceso sobre el resultado, en la carga matérica de buena parte de los cuadros y en su mayor querencia por los lenguajes próximos a la abstracción, aunque la propuesta en cartel hasta el 2 de julio en el Palacio Episcopal (ahora bautizado Ars Málaga) ofrece piezas de marcada figuración como las firmadas por Jan Vaniret al final del paseo.

“Es todo táctil, no sólo para ser experimentado por los ojos. Esta es una exposición tremendamente emocional”, sostenía esta mañana Rose sobre el proyecto que ofrece las creaciones de los belgas Mil Ceulemans, Joris Ghenkiere, Bernard Gilbert, Marc Maet, Werner Mannaers, Xavier Noiret-Thomé, Bart Vandevijvere y Jan Vanriet. Junto a ellos, los estadounidenses Walter Darby Bannard, Karen Gunderson, Martín Kline, Melissa Kretschmer, Lois Lane, Paul Manes, Ed Moses y Larry Poons.

‘Painting after postmodernism Belgium-USA’ es la segunda de las tres exposiciones que albergará este año el Palacio Episcopal en virtud del acuerdo del Obispado de Málaga (propietario del inmueble) con el Ayuntamiento de la capital, promotor de las tres exhibiciones de arte contemporáneo que pasarán hasta septiembre por la primera planta del edificio señorial de la plaza del Obispo.

“Esta exposición trata sobre el proceso de crear imágenes, por eso es muy diferente, porque no usan la tecnología para nada. Son artistas que tienen una formación básica, pero se trata de un arte que puede mantenerse al lado de los maestros antiguos”, ha apostillado Rose, que ha organizado el discurso “por intuición, siguiendo un criterio estético de relación de las obras con el espacio, con este edificio”.

“Todo va hacia el espectador” ha resumido la comisaria sobre la muestra, que destila el contenido del proyecto original visto en Bélgica y que después de pasar por Málaga viajará hasta Asia y América.