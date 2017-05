INTOXICADOS

Son muchos los venenos. Demasiados para enumerarlos. Champús con sales y parabenos, recipientes de cocina fabricados con PVC, desodorantes con alcohol, latas con edulcorantes, café con azúcar, cigarrillos con nicotina, alcohol con alcohol, rayos de sol, coches que respiran humo, aparatos con radiación. El marketing y la publicidad nos han hecho creer que necesitamos la belleza más que tener cabeza. Adolescentes que vomitan, adolescentes que se pinchan, adolescentes que se operan. Veinte minutos de publicidad cada cuarto de hora. Modelos de vida sin grasa, sin azúcar, sin arrugas, sin polvo, sin aditivos, sin añadidos. Pastillas para dormir y bebidas energéticas para despertar. Aplicaciones para comprar y vender, webs para conectar sin tocarse, hoteles con WiFi gratis para desconectar de verdad. Cremas y lociones, coches y perfumes, ropa barata, ropa cara, ropa usada, soluciones para lo que no usas. Seguros de hogar y de vida, seguros de moto y de mascotas, seguros de todo y de nada. Siglas. Acrónimos. Neologismos. Algún claim que sobrevive, algún supermercado que acaba de descubrir la magia de la caja tonta. Alguna ONG que trata de explicar en menos de veinte segundos un problema global; entre yogurt desnatado y leche condensada: niños que no tienen la oportunidad de vivir su lactancia. Y nuestros cerebros, dientes, estómagos, nuestra piel&hellip van endureciéndose, creando capa tras capa, filtro tras filtro, para soportar cada flecha, cada mensaje, cada llamada, cada palabra envenenada de necesidades vacías. Hasta que no distinguimos bien lo necesario de lo accesorio, lo bueno de lo malo, lo malo de lo horrible. Somos inmunes al veneno que corre por nuestros ojos. Podemos leer noticias tristes sin llorar, observar modelos esqueléticas sin preocuparnos, pensar que la vejez tiene remedio sin pestañear, desear más un helado con doble capa de chocolate que un niño tenga su ración de agua de hoy. Nos quedamos dormidos delante del televisor, cada noche, y despertamos con ganas de más, anhelando algo sin saber bien qué es, probablemente, solo sea un poco más de veneno.