217 motivos para soñar despiertos

Este año el móvil se utilizará para algo más que para hacer fotos en la Noche en Blanco. La cita nocturna con la cultura y el ocio -siempre con el aliciente del ‘todo gratis’- innova en su décima edición con una app gratuita para no perderse en la agenda. Desarrollada por Ingenia, ‘Personal dreamer’ (para Android e IOS) ubica los eventos, crea una alerta para los favoritos, indica los más próximos a la localización y detalla cómo llegar al lugar. La Noche en Blanco más tecnológica invita a trasnochar bajo el lema de los sueños y ofrece 217 razones para no dormir. Son algo menos que en la edición anterior, que rondó las 250 actividades, por un criterio de selección «más exigente» tras las críticas suscitadas años pasados por incluirse eventos no siempre culturales. Será el 20 de mayo y una hora antes de lo habitual: desde las 19.00 a las 02.00 horas.

Arte

Exposiciones, cuadros que reviven y sueños eróticos

Es el apartado más numeroso de la agenda, con 71 propuestas, y el que protagoniza la imagen de cada Noche en Blanco: colas a las puertas de los museos para ver exposiciones que, en muchos casos, tienen entrada gratuita al día siguiente, como cada domingo. Todos los centros expositivos abren con nocturnidad y en muchos casos con actividades especiales. En el MUPAM los visitantes construirán amuletos, los Romanov despertarán en el Museo Ruso, los personajes de ‘La broma infinita’ saldrán del cuadro en el María Victoria Atencia, el Carmen Thyssen estará en un constante ‘Duermevela’ con una instalación sonora y se celebrará el ‘Sueño hecho realidad’ del Museo de Málaga con el relato de vivencias individuales y colectivas en torno al espacio. Además, el CAC proyectará imágenes de varios creadores y montará un fotomatón, mientras que el Ateneo confesará sueños eróticos con una exposición de instantáneas y la lectura de narraciones subidas de tono.

Intervenciones y acciones urbanas

Shows en la calle y el primer espectáculo sensorial

El mundo onírico toma el centro con nubes de helio en la calle Echegaray, un show de luces en la Alameda Principal y una ‘caja sensorial’ en Molina Lario que se anuncia como el primer espectáculo sensorial en la vía pública a cargo de Isaac Dospuntos. Caminando por la calle se cruzará con un musical itinerante que contrapone una Málaga soñada a otra de pesadilla para concienciar sobre el medio ambiente, con una persona-árbol que regalará poemas en forma de hojas y hasta con un elfo que lanza acertijos con premio (un menú en Cañadú para quien acierte). Si se adentra en Andrés Pérez se encontrará de repente en una ‘Italia de ensueño’ con los establecimientos decorados, música lírica y clases de italiano. Las fachadas del Pompidou y de la Casaestudio Suso de Marcos servirán de lienzo para una intervención y una proyección. En la calle Postigo se topará con un ‘Bello durmiente’ al que su enamorada recita versos, en la plaza del Carbón Ana Flores recreará ‘El sueño de Ícaro’ y paredes propiedad del Museo del Vidrio se cubrirán de graffitis en vivo y en directo.

Artes escénicas

Teatro en el colegio, en el cementerio y en museos

Habrá teatro en escenarios convencionales (‘El último beso’ en el Echegaray) y en los que no lo son. ‘Y si fuera un sueño’, con alumnos de la ESAD, convertirá en auditorio diversos espacios del CAC, la danza contemporánea bailará en el Thyssen y los padres de Picasso junto al personaje de su cuadro ‘El sueño’ recibirán a los visitantes de la ‘Casa Insomne’ en que se transformará la Fundación Picasso. Además, en el exterior de la capilla del cementerio de San Miguel se representará ‘El sueño del medievo (auto sacramental)’ y las artes escénicas entrarán en el colegio de Prácticas Número 1 y en el instituto Gaona. A un paso del centro, el distrito Bailén Miraflores propone danza y humor con concentración motera incluida y El Morta como presentador.

Música

Jesús Reina, Airbag, Álex Ubago y Eskarnia

La música abre la Noche en Blanco con un recital de violín a cargo de Jesús Reina en la antigua capilla del Palacio Episcopal. Al mismo tiempo, el Auditorio Eduardo Ocón activará sus altavoces en un festival que encabezan los malagueños Airbag. La plaza de la Constitución será esta vez para Álex Ubago y su nuevo disco. Y hay más: se escuchará flamenco y jazz en el Colegio de Graduados Sociales, la rapera Eskarnia afilará sus rimas frente al Carmen Thyssen y el arpa de Elisabeth García dará una atmósfera especial al MIMMA. Los clásicos funcionan: por eso vuelven un año más al entorno de la Catedral con Concerto Málaga, a la plaza del Obispo con la Fundación Musical y a la cripta del Gaona con alumnos del Conservatorio Martín Tenllado. En la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja, patrocinadora del evento, actuará la Hispanian Youth Symphony Orchestra.

Actividades extraordinarias

Rutas especiales, visitas en 360º y el telón de Ferrándiz

Junto a las multitudinarias visitas a la Alcazaba y el Teatro Romano, repiten los recorridos por el parque, el Cementerio Inglés, los Astilleros Nereo, el Yacimiento de la Araña y el Jardín de la Cónsula. A estos se añade un paseo por el centro siguiendo fotografías históricas de puntos concretos. La Escuela de Arquitectura vuelve a poner el toque de innovación en el Rectorado de la UMA con una instalación en realidad virtual 360º. La tradición estará justo al lado, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento, donde se desplegará el histórico telón que Ferrándiz pintó para el Cervantes y que se restaurará en vivo. Además, un concurso a modo de fotomatón ‘cumplesueños’ intentará hacer realidad los deseos en la estación de metro El Perchel, una pitonisa interpretará sueños en la Casa Gerald Brenan y en el Instituto Andaluz de la Juventud se jugará al rol.