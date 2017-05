Delicias de Morante, firmeza de Perera en la Feria de Abril

Cuatro toros con la edad recién tomada, un cinqueño pasado, que hizo segundo, y uno más, el sexto en salir, que había cumplido en noviembre. Una corrida juvenil, con el peso preciso y en tipo. Y su cara. Bastante más ofensivo que ninguno el cinqueño, del hierro de Peña de Francia, remangado o vuelto de cuerna, ligeramente bizco. En cuestión de artillería le siguió el sexto, que fue, sin embargo, menos toro que los otros, más sacudido, cuello agaitado. Después de picado, ese toro dejó charcos de sangre en la arena, en banderillas se emplazó en la boca de riesgo y, antes de pararse -por sangrado o por lo que fuera- descolgó pero al tiempo que pedía la cuenta.

EL FESTEJO uLugar. Sevilla. 9ª de abono. Primaveral. 8.600 almas. uGanadería. Seis toros de la familia Matilla. Todos, con el hierro de García Jiménez, salvo el segundo, del de Peña de Francia. uToreros. Morante, saludos y saludos tras un aviso. Miguel Ángel Perera, saludos y saludos tras un aviso. Javier Jiménez, saludos tras un aviso y ovación.

Tendría las mismas ganas de acabar que la inmensa mayoría. Otra función de dos horas y media, sembrada de tiempos muertos a capricho y sin razón. Tres avisos, uno por cabeza, pero con cierta diferencia fundamental. La faena avisada de Morante, la del cuarto toro, pasó sin sentir, de sutil manera. La de Perera, quinto toro, fue de larga distancia, como las carreras de fondo, y aunque la más lograda fue una última tanda en redondo y lo más atrevido el broche de ochos y tirabuzones previos a la igualada, se acabó pagando el largo prólogo y sus varios capítulos. La embestida rebrincadita, revoltosa e irregular del toro propició el metraje. A Javier Jiménez le tocaron un aviso en el tercero antes de haber cambiado de espada.

La más breve y sencilla de todas, armoniosa y resuelta en un ladrillo con fina autoridad, fue la primera de las dos faenas de Morante. No tan primorosa como la segunda, porque el toro que partió plaza, muy escarbador, se apagó demasiado pronto. La segunda, de mucho apurar lo que el toro llevara dentro, fue rica en improvisaciones, variaciones, inspiración e ideas. Toreo de repertorio muy bien dicho: la trincherilla cosida con el de castigo, y recojo, pliego muleta y me desplanto; los muletazos de costadillo posada la figura, templado el viaje por alto como a pulso; los cambios de mano por la espalda en el toreo al paso, uno de ellos ligado con el de pecho obligado; la cadencia del toreo enroscado al natural; la gracia singular y rancia del toreo a pies juntos también. Y el hilván del todo y las partes.

En todos esos palos es singular Morante. No importó que, abanto de salida, la mirada perdida de miope en principio y no después, sus últimos viajes casi al paso, el toro no pusiera de su parte ni la mitad que Morante. El muletazo previo a la igualada, dibujado por la cresta con un caracoleo en reolina y un último cambio de mano fue magistral. Solo que el toro, que no había hecho más que pegar cabezazos al peto de pica, renegó, se acostó y protestó más de la cuenta.

Corrida noble

Noble fue toda la corrida sin excepción. Hasta ese cuarto tuvo nobleza. No tanta el sexto, que, tardo y suelto en varas antes de emplazarse, sacó agrio estilo. El toro que molesta, dicen los toreros. Noble el cinqueño que se rajó de buenas a primeras y solo en la querencia tomó engaño pero soltándose en casi todos los viajes. El tercero fue el de más claro son. Cuentan que la corrida de los Matilla del pasado San Miguel en Sevilla fue de muy buena nota. Mejor, sin duda, que esta otra.

Hubo toreo de capa de caro vuelo y, aunque Morante se asentó y dibujó con aplomo a la verónica o en tafalleras a suerte cargada, los lances de más quilates llevaron la firma de Perera en el saludo del segundo: verónicas de manos bajas, bien mecidas, impecable ajuste, y media excelente. Y un quite por gaoneras en el quinto más que comprometido y resuelto muy por abajo, los pitones rozando las medias rosas de estreno.

El pasarse de tiempo lastró la mejor labrada de las dos faenas de Javier Jiménez, la del tercer toro, con el que se prodigó en exceso pero en tandas de distinta calidad. Ni faena de menos a más, tampoco de más a menos. Buen dibujo a media altura, ganas de torear despacio. Y, en fin, resolución suficiente para no perderle la cara al sexto. Y matarlo a la primera.