Trinchera y paraíso

«Trinchera» y «Saqueo» se pueden leer en dos de las cuatro pinturas de gran formato con las que Matías Sánchez (Tübingen, Alemania, 1972) ocupa el espacio principal de la Galería JM. Se leen en un elemento característico del universo del pintor que últimamente no había tenido la presencia e importancia que tuvo al principio de su carrera, pero que, en cierta manera, ahora recobra protagonismo: la filacteria.

De hecho, en su exposición anterior en este mismo espacio, ‘¡Y ahora si quieren bailar búsquense otro tamborilero!’ (2013), ninguna de las obras expuestas contaba con filacterias. Sánchez siempre ha empleado la filacteria, este recurso medieval para incluir lo verbal, como un espacio para la ironía, la crítica y la expresión de unas circunstancias próximas a su persona y a su dimensión como creador. No podemos obviar, en cualquier caso, que esa ‘vis’ satírica y sarcástica que siempre le ha acompañado, algo, en cierto modo, propio de su lenguaje (expresionismo), se ha evidenciado sistemáticamente en los demoledores títulos de las obras. Ocurría de un modo evidente en su anterior muestra, suma de cáusticas alegorías de la situación sociopolítica de nuestro país: ‘Jodidos pero contentos’, ‘Pintor español aparcando coches’, ‘Este país se enrancia’ o el cómico retrato de un iluso y tal vez desnortado ‘Pintor español en Berlín’.

Matías Sánchez, 'Trinchera' La exposición: 20 pinturas la componen (óleo sobre lienzo), todas de reciente creación y de distintos tamaños. En la planta baja se sitúan, entre otras obras, cuatro enormes lienzos, mientras que en la planta sótano se hallan formatos menores pero tremendamente sensuales. Lugar: Galería JM. Duquesa de Parcent, 12, Málaga. Fecha: Hasta el 27 de mayo. Horario: Lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 20.30 h.; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Todo ello hace imposible que no veamos en estas obras, cargadas de imágenes grotescas, seres amenazantes y malos augurios, el mantenimiento de un modo de estar que no puede desentenderse de las condiciones sociales. Condiciones que, como a (casi) todos, le han de afectar. De ahí que, como es habitual en su trabajo, se observen dos miradas. Una centrada en un contexto amplio, que definiríamos como sociopolítico, mientras que en la otra centra sus ojos en su propio gremio, en los pintores, en la vida del artista. De hecho, la pintura y el pintor son asuntos medulares de su ya larga trayectoria. Abundan en su obra, por tanto, no sólo imágenes caricaturescas y ácidas acerca de su oficio, también imágenes del ejercicio de la pintura o de la rutina de la misma, como pintores ante sus lienzos ‘au plein air’.

‘Saqueo’ parece un ejemplo de ese mirar a la situación sociopolítica, tal vez a los continuos casos de corrupción, despilfarro y desfalco a los que venimos asistiendo desde hace demasiado tiempo. Bajo la filacteria que da título a la obra, desfilan rostros grotescos de personajes cuyo aspecto caricaturesco y deforme parece traducir la maldad o cierto déficit ético. Entre ellos, personajes con pasamontañas rodeados de armas, calaveras e incluso La Biblia, la cual podría acompañarse de la expresión «A Dios rogando y con el mazo dando». No obstante, este Matías Sánchez es menos incisivo que el de otras ocasiones, además de concurrir con menos piezas con un contenido y actitud críticas. Y no llegamos a este juicio sólo por este particular, también porque presenta (en la sala sótano) un conjunto exquisito y sensual de pequeños lienzos que escapan del inflacionario y grotesco imaginario que campa en sus telas grandes, tanto como algunos de los seres risibles y amenazantes (pintores-rata, ratas de ciudad con nariz de payaso o búhos, por ejemplo) que aparecen en lienzos de menor tamaño.

Pero volviendo a esos grandes y portentosos lienzos en los que ‘resucitan’ las filacterias, Sánchez se muestra desbordante. Los enormes lienzos se encuentran jalonados de numerosos personajes y huellas de distinta naturaleza que el artista incorpora en una suerte de marasmo. La superficie pictórica se convierte en una especie de ‘campo de batalla’ en el que se suman numerosos elementos con distintos grados de iconicidad y verismo, aunque todo está sumido en un registro absolutamente expresionista. Es más, cuando las imágenes no poseen un tratamiento excesivamente deformante y grotesco, cuentan con la violencia y malestar de lo que meramente representan (ratas, calaveras, fantasmas). Por otro lado, y como telón para todos esos seres y elementos, con mayor o menor carga simbólica, Sánchez prosigue con un tratamiento eminentemente pictoricista que no oculta la pincelada y el poder de la materia.

En la planta sótano se hallan diez piezas, de las cuales seis nos sitúan ante nuevos escenarios en la pintura de Sánchez; nuevos y gozosos en los que se disipa la tensión y violencia del resto de piezas que componen la exposición y que representan el estilo inconfundible del artista andaluz. Estas piezas trasminan una ‘matissiana’ ‘alegría de vivir’. En algunos casos un color como el blanco, prácticamente inexistente en la pintura de Sánchez, se apodera del fondo, obviando esos planos finales que poseen la mayoría de sus piezas y que se conforman con manchas prestas y descuidadas cual mosaico, muro o deshecho paisaje. Sobre él, de una manera tan esquemática como primaria y pura, se disponen colores de intensa tonalidad que conforman distintas vistas naturales, marcadas por un ritmo claro y por cierto orden geométrico.

Estas pequeñas obras transmiten una indudable armonía sin necesidad de desatender a lo matérico de su cargada pincelada. Junto a esos paisajes, detalles de otros prácticamente monocromáticos. Lo esencial revela un pintor tremendamente distinto, sutilmente poderoso y poderosamente sutil. Esos escenarios naturales, en su enunciación, poseen algo de paraíso. Cuán distintos a los ‘campos de batalla’ de sus grandes cuadros. Sánchez, pertinaz en su empresa pictórica, como un francotirador en la trinchera, quizás ha divisado paisajes nuevos. Queda por ver, como si se tratasen de oasis, cuánto de ilusión óptica poseen o si han ‘llegado’ para permanecer.