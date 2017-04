El pasajero sospechoso

Cuando paso el control de seguridad del aeropuerto de Málaga soy víctima de esa elección que dicen ser aleatoria y que le permite a un desconocido meter sus narices en mi equipaje después de haber pasado por el escáner sin que se haya encontrado nada sospechoso. Hace un par de semanas, el empleado se dirigió a mí de manera displicente para decir que iba a efectuar la prueba de sustancias químicas. Pasó una tira de papel como si fuera una lengua por el interior de la maleta y luego me dio permiso para cerrarla e irme. Nunca consigo pasar sin ser elegido aleatoriamente. Me eligen el cien por cien de las veces. No sé dónde buscan a estos empleados tan avispados. En cualquier caso me agrada seguir siendo un tipo sospechoso igual que cuando tenía veinte años y entraba en un centro comercial. Entonces el vigilante me perseguía con la mirada, se ocultaba detrás de los stands y yo no paraba de ojear libros y dar vueltas hasta marearlo.

Me gustaban los aeropuertos, pero desde hace años los detesto. No son agradables ni cómodos para pasar el tiempo de espera. Las sillas de metal están diseñadas para imposibilitar el descanso a los pasajeros que tienen que soportar varias horas de escala. Algunos se tumban sobre el suelo hasta que a las cinco de la mañana los empleados de seguridad tocan diana. Las líneas turcas y jordanas han sido conmigo las más espléndidas y humanitarias. Recuerdo pasar noches en hoteles maravillosos tanto en Estambul como Aman. Todo lo contrario me sucede en los aeropuertos nacionales. Aparte del incómodo mobiliario hay que oír la voz grabada que repite de forma insaciable el mismo mensaje e imposibilita echar una cabezada sentado en la silla como un maniquí. Al viajero en lugar de recibirlo con amabilidad se le trata como un sospechoso. Qué distinto de aquellos otros aeropuertos a los que mis padres me llevaban los domingos por la mañana para ver despegar los aviones y después volvernos a casa. Aún quedan aeropuertos de película, pero casi todos están muy lejos, en otros continentes, perdidos en la selva.

Los aeropuertos Málaga-Costa del Sol y Adolfo Suárez Madrid-Barajas me tienen en el punto de mira. Soy una persona que procura sacar los aspectos positivos de la vida y prefiero pensar que no existe nada personal contra mí. Simplemente me han cogido cariño y no quieren que abandone la ciudad. Pero lo único que consiguen es que me vaya volando más rápido que el viento. El otro día me contuve al ver al empleado estrujar los pinceles de acuarela igual que si contuvieran sustancias químicas. Únicamente le faltó decir: «Usted aquí no pinta nada».