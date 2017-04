Fernando Francés recibe la medalla de la Orden del Imperio Británico concedida por la reina Isabel II

Fernando Francés ha recibido este viernes la medalla de la Orden del Imperio Británico (MBE)concedida por la reina Isabel II. El director del CAC Málaga ha recogido en el Ayuntamiento de Málaga la insigne distinción, con la que se le agradecer y recompensar sus servicios prestados al arte británico en España. A la imposición de la medalla de la Orden, han asistido diferentes personalidades de la Embajada Británica, entre ellos, el Embajador del Reino Unido en España, Simon Manley y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El regidor ha recalcado en el acto de entrega de la insignia del MBE: "Agradecer vuestra presencia, el cariño y el reconocimiento que se desarrolla en el CAC y sobre todo la tarea que desempeña Fernando Francés. La oferta del centro, magnífica, es sensible al arte de calidad y por lo tanto al arte británico. Que esto sea un estímulo más para seguir trabajando. Un hito que prestigia no solo a Fernando Francés, sino también a la ciudad de Málaga".

Por su parte, el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, destacó afirnó durante su intervención: “Málaga es una ciudad vibrante con colorido y mucho que ofrecer a los turistas británicos. A lo largo de los 14 años, el centro ha ido ganando prestigio y se ha convertido en una plataforma de arte contemporáneo para todos los artistas del mundo, y especialmente británicos. Hace 20 años si hubiéramos preguntado por la calle a los malagueños el nombre de un artista británico, nadie hubiera contestado. Desde su inicio, el CAC Málaga ha demostrado ser una plataforma que tanto Fernando Francés como el CAC han utilizado como trampolín para visibilizar el arte contemporáneo”.

El homenajeado, por su parte, recordó durante la ceremonia de imposición a los 25 artistas ingleses que han expuesto en el CAC Málaga de forma individual y dio las gracias a la Embajada Británica y al alcalde de Málaga por el reconocimiento, además de a los malagueños, pues confía en que “sigan eligiendo el CAC Málaga como su museo preferido y que más porcentaje de vecinos recibe, casi duplicando al segundo”. Y añadió: “El mundo contemporáneo se caracteriza por su carácter cambiante y sorpresivo, por su cualidad transitiva y por ser muy sensible a cualquier tipo de cambios y transformaciones sociales, políticas y culturales. También se caracteriza por fenómenos que tienen la capacidad de conmovernos cada día no por sus virtudes sino desgraciadamente por sus defectos, torpezas e injusticias.(…) Frente a esta situación un tanto apocalíptica pero real, el arte puede y debe jugar un papel fundamental de catalizador y sanador de esas enfermedades”.

Una Orden de 1917

La Excelentísima Orden del Imperio Británico (The Most Excellent Order of the British Empire) es una orden de caballería fundada en 1917 por el Rey Jorge V. La Orden comprende cinco clases en cada una de sus dos divisiones: civil y militar, con los siguientes grados: Caballero gran cruz o dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico (GBE), Caballero comendador (KBE) o dama comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE), Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), la concedida a Fernando Francés, y la que pueden también recibir los ciudadanos no británicos.

Tiempo atrás, aunque no era muy común, varios españoles fueron galardonados, además de Juan Carlos I. En el pasado también fueron caballeros, en este caso de la Orden de Garter, los monarcas Felipe II (1554), Fernando VII (1814), Alfonso XII (1881) y Alfonso XIII (1902). Alfonso XIII es KG, RVC y GCVO. Estas distinciones estaban reservadas exclusivamente a personas influyentes del ámbito militar y de la nobleza.

Otros miembros de la Orden

En lo que respecta a la Orden del Imperio Británico han sido nombrados Miembros de la Orden Británica (MBE), en sus ya 100 años de historia: Paul McCartney (MBE 1965 John Lennon (MBE 1965), Elizabeth Taylor (DBE 1999), Bill Gates (hon. KBE 2005) o Bono (hon. KBE 2007), entre otros. Pero en España, otros condecorados han sido el periodista Íñigo Gurruchaga, nombrado también en 2002 Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus trabajos sobre el Proceso de Paz en Irlanda del Norte como corresponsal de El Correo o Ana Botín, nombrada en el 2015 Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico gracias a la transformación que supervisó del Santander UK tras su fusión con Abbey National, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley.

En el ámbito de la cultura, es reseñable los MBE concedidos al tenor Plácido Domingo, nombrado caballero honorario en 2002; el de Tamara Rojo, directora artística del Ballet Nacional Inglés que fue nombrada en 2016 Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) por su contribución a la danza, y el concedido este 2017 a Fernando Francés por sus servicios prestados al arte británico en España.

En cuanto a la condecoración, la estrella consta de ocho puntas para los miembros Gran Cruz y de cuatro puntas para los miembros Comendadores. Está hecha en plata, y en el medio lleva un anillo rojo con el lema de la Orden (For God and the Empire / Por Dios y por el Imperio). Originalmente, en el centro aparecía la imagen de Britania, pero desde 1937 aparecen las imágenes de Jorge V y la Reina María. La insignia es una cruz patoncé, con el mismo medallón central que la estrella en el anverso y el monograma real de Jorge V en el reverso. Sobre el brazo superior de la cruz hay una corona imperial. Varía de tamaño según la clase, y para las clases Caballeros de la Gran Cruz, Caballeros Comendadores y Comendadores es de esmalte azul cielo con el anillo en rojo; la de Oficiales es dorada y la de Miembro es de plata.

Trayectoria de Francés

Fernando Francés (Torrelavega, 1961) ha comisariado u organizado las exposiciones individuales en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga a los siguientes artistas ingleses: Tony Cragg “Signs of life”, 2003; Hannah Collins “The Street”, 2003-2004; Art & Language, 2004; Jake & Dinos Chapman “The Marriage of Reason and Squalor”, 2004; Jane Simpson “Tableau”, 2004; Tim Noble & Sue Webster “The New Barbarians”, 2005; Liam Gillick “McNamsa Motel: selección obras textos”, 1990-2005; Anish Kapoor. “My Red Homeland”, 2006; Julian Opie “Show Time”, 2006; Runa Islam “Room Service”, 2006; Rachel Whiteread, 2007; Jason Martin “Nomad”, 2008; Tracey Emin “Tracey Emin. 20 años”, 2008; Gilbert & George, “Jack Freak Pictures”, 2010; Gavin Turk, 2010; Dexter Dalwood, 2010; Simon Starling, 2011; Richard Deacon, 2012; Jonathan Monk, “Colours, Shapes, Words”, 2013; Marc Quinn “Violence and Serenity”, 2014; D*Face “Wasted Youth”, 2015; Richard Long “COLD STONES”, 2016; Isaac Julien “Enigma”, 2017 y Peter Doig, “studiofilmclub” 2017.

A su vez, en el proyecto MAUS han participado los artistas británicos urbanos D*Face, Ben Eine y Mode 2, con aportaciones al arte mural.