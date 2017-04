Li entras en la web de Airbnb y buscas &lsquoMálaga&rsquo, tienes más de 300 alquileres a tu disposición para turistear por la ciudad a un precio muy asequible. La idea: poder alquilar una habitación o un piso cuando la persona que lo habita no está o le sobra espacio. La realidad: caseros que echan a la calle a sus inquilinos de larga temporada porque ganan más con el alquiler vacacional. Pisos decorados como si fuesen hogares que realmente son una fachada para la nueva burbuja inmobiliaria que está convirtiendo la ciudad en un hotel gigante y desplazando a los residentes habituales a zonas menos atractivas.

Cada día que pasa Málaga es menos de los malagueños y más de los turistas. ¿Es esto bueno? Convertir los barrios céntricos o cercanos a la playa en barrios fantasmas, despoblados, rodeados de negocios tipo popup que aparecen para aprovechar la oportunidad. ¿Genera esto una mejor economía en la ciudad o más bien desequilibra la economía? Se trate de una buena oportunidad o no, en ciudades como Barcelona ha habido ya manifestaciones en contra de esta moda de alquileres vacacionales, en Ibiza se sufre una falta de profesionales que rechazan puestos de trabajo por no poder pagar el precio de un alquiler, que supera ya los 1.300 euros&hellip La ley parece no regular correctamente esta práctica y los que más sufren las consecuencias son los jóvenes.

Jóvenes, que han vivido la crisis de pasar de contrato en prácticas a contrato en prácticas a hacerse autónomos y, con suerte, encontrar un contrato temporal. Los jóvenes que conocen bien las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y renuncian a &lsquometerse en una hipoteca&rsquo, los jóvenes que viven de ese alquiler que ahora se encarece mientras sus precarios trabajos no mejoran demasiado. Los mismos jóvenes que, cuando pueden, van de vacaciones unos días a alguna ciudad y alquilan una habitación en Airbnb porque les sale más barato que un hotel. La pescadilla que se muerde la cola y, como siempre, ¡tonto el último! hasta que esto vuelva a explotar.